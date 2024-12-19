Із нового року в Україні знову можуть зрости ціни на електроенергію. Про це в інтерв’ю заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
За словами експерта, тариф на світло може зрости до 9 гривень за кВт/год. Проте відбуватиметься таке здорожчання у декілька етапів.
На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн, — заявив Попенко.
Він додає: протягом наступних кількох років ціна може зрівнятися з ринковою, досягнувши 9 гривень за кіловат.
Таке підняття тарифів, на думку експерта, обумовлене реальними витратами на виробництво й постачання електроенергії, включаючи послуги «Укренерго» та обленерго. Ще на початку 2023 року ринкова ціна становила 6,5–7 гривень, але нині вона вже досягла 9 гривень.
Про здорожчання електроенергії Олег Попенко попереджав і наприкінці жовтня.
Додамо: на думку заступника міського голови Кременчука Івана Москалика, тарифи на усі житлово-комунальні послуги у місті є економічно необґрунтованими і мають бути приблизно на 75% вищими.
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