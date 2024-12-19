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Гроші, Споживач, Полтавщина, Україна, Світ

У новому році ціна на світло може зрости до 9 гривень — думка експерта

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 403 Коментарів: 1

 

Першого здорожчання електроенергії споживачам варто очікувати вже влітку

Із нового року в Україні знову можуть зрости ціни на електроенергію. Про це в інтерв’ю заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами експерта, тариф на світло може зрости до 9 гривень за кВт/год. Проте відбуватиметься таке здорожчання у декілька етапів.

На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн, — заявив Попенко.

Він додає: протягом наступних кількох років ціна може зрівнятися з ринковою, досягнувши 9 гривень за кіловат.

Таке підняття тарифів, на думку експерта, обумовлене реальними витратами на виробництво й постачання електроенергії, включаючи послуги «Укренерго» та обленерго. Ще на початку 2023 року ринкова ціна становила 6,5–7 гривень, але нині вона вже досягла 9 гривень.

Про здорожчання електроенергії Олег Попенко попереджав і наприкінці жовтня

Додамо: на думку заступника міського голови Кременчука Івана Москалика, тарифи на усі житлово-комунальні послуги у місті є економічно необґрунтованими і мають бути приблизно на 75% вищими.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: ціна електроенергія тариф зростання ціни
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Коментарі: 1

4 846
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:50

Ось вам піввареника зелених😂 . Поржали? 


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