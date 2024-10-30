У новому році ціни на електроенергію можуть сягнути 7 гривень — експерт

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 433

У новому році ціна на світло може зрости до 7 гривень за кВТ/год. Про це у прямому ефірі розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За його словами, вартість електроенергії для бізнесу змінюється постійно, хоча останні кілька місяців ціна тримається на одному місці.

Якщо говорити загалом за тарифи, які нас очікують, то за 2025 рік нас буде очікувати підняття тарифів на тепло, на газ — це затверджено меморандумом із МВФ (Міжнародний валютний фонд — ред.), — зазначає експерт.

У цьому документі зазначено, що ціни мають бути ринковими та покривати усі витрати, які несуть підприємства, додав Попенко.

Якщо брати навіть ринкові тарифи, то вартість газу на сьогодні становить більше 400 євро, якщо брати в гривнях — це біля 18 тисяч гривень. Це потягне за собою вартість тепла, гарячої води. Також на наступний рік нас очікує підняття тарифів на електроенергію в середньому до 7 гривень, — наголосив посадовець.

Нагадаємо, минулого місяця заступник міського голови Кременчука Іван Москалик заявив, що тарифи на усі житлово-комунальні послуги у місті є економічно необґрунтованими і мають бути приблизно на 75% вищими.