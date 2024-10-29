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Головнокомандувач ЗСУ спростив процедуру переведення бійців в іншу військову частину

Вчора, 22:00 Переглядів: 154

 

Мета такого кроку — оперативне комплектування бойових частин найбільш вмотивованими бійцями

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський затвердив спрощену процедуру переведення бійців між військовими частинами. Про це повідомляє портал «Мілітарний» з посиланням на власні джерела у Генеральному штабі ЗСУ.

За розробленим алгоритмом спрощеного переміщення військовослужбовців до військових частин пріоритетного комплектування, охочі перейти на посаду до іншої військової частини, надсилають месенджерами WhatsApp або Signal копію рапорту до створеної у Генеральному штабі ЗСУ робочої групи.

Трохи згодом мобільний телефон цієї робочої групи буде оприлюднений на офіційних сторінках Генштабу ЗСУ.

Окрім рапорту з зазначенням чинної посади та посади, на яку хоче перевестися військовослужбовець, також має бути письмова згода, більш відома як «відношення», командира військової частини, куди хоче перевестися боєць чи бійчиня.

Щоб оперативно ухвалити кадрове рішення, робоча група розглядає доцільність переміщення бійця та упродовж доби опрацьовує відповідний план та надає його на розгляд Головнокомандувачу ЗСУ.

Після позитивного рішення щодо переміщення військовослужбовця та видання наказу (щодо особового складу) Кадровий центр ЗСУ надсилає електронне повідомлення до військової частини, де військовослужбовець проходить військову службу та до військової частини, до якої переміщується.

Про ухвалене чи неухвалене кадрове рішення щодо переведення військових (відсутність необхідного рівня освіти, бойового досвіду тощо) старший робочої групи протягом двох діб повідомляє заявника.

Командир військової частини, в якій проходить службу військовослужбовець, після отримання інформаційного повідомлення про кадрове рішення щодо переміщення до іншої військової частини в мінімальний визначений законодавством термін готує переведення військовослужбовця.

Таке переведення військових можливе лише до частин пріоритетного комплектування.

Мета такого кроку — оперативне комплектування бойових військових частин найбільш вмотивованим особовим складом.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Головнокомандувач ЗСУ Сирський посада військовослужбовці
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