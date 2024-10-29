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Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 30 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • туп. 1-й Хорольський, 5-18;
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20;
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36;
  • вул. Рудникова, 1-70/16;
  • вул. Хорольська, 98/4-177;
  • туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
  • туп. 3-й Озерний, 3-8;
  • вул. Софії Русової, 58-72;
  • пров. Лютневий, 25-37;
  • пр. Озерний, 3-10А;
  • вул. Перекопська, 6-51Б;
  • вул. Садковська, 39-54;
  • пров. Садковський, 25-56;
  • пров. Технічний, 15-29;
  • пров. Арсенальний, 13-62;
  • проїзд Арсенальний, 1-24/35;
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
  • вул. Червона Гірка, 23;
  • вул. Чередницька, 56;
  • пров. Чередницький, 5-8;
  • пр. Арсенальний, 2;
  • просп. Свободи, 52;
  • вул. Гранітна, 5;
  • пров. Захисний, 3-15;
  • пров. Козачий, 24-34;
  • туп. Козачий, 3-10/29;
  • вул. Криворудна, 16-20А;
  • пров. Сорочинський, 2-15;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • пров. Фабричний, 3-13/1;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11;
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8;
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14;
  • вул. Хорольська, 150/7-209/6;
  • вул. Майора Борищака, 6/20;
  • вул. Небесної Сотні, 21/35-53Б;
  • вул. Ігоря Сердюка, 33;
  • вул. Небесної Сотні;
  • вул. Академіка Маслова, 15/4;
  • пров. Вагонобудівний, 2А;
  • пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
  • вул. Космонавтів, 1А-36/17;
  • пров. Лисенка, 1-16;
  • вул. Ліщинова, 17-23;
  • пров. Патриса Лумумби, 1-24;
  • вул. Різдвяна, 18-45;
  • вул. Чорноморська, 1-4;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 38/19;
  • вул. Володимира Великого, 52, 60, 60А, 70;
  • просп. Лесі Українки, 45А, 57;
  • вул. Василі Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександріївська, 10-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-135;
  • вул. Олександрійська, 6;
  • пр. Тупіковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Вадима Кришталя;
  • пров. Архіпа Тесленко, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • вул. Кавказька, 1Б;
  • вул. Петра Прокоповича, 1-31;
  • вул. Соломії Крушельницької, 44-79;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8;
  • пров. Бондарський, 4-26;
  • пров. Бригадирський, 3-19;
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23;
  • пров. Козачий, 2/7-23;
  • пров. Миргородский, 2-11;
  • вул. Переяславська, 108, 116/48;
  • вул. Хорольська, 50/1-67/18.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна, 15-56;
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46;
  • вул. Івана Приходька, 3-24;
  • вул. І. Франка, 4-40;
  • пров. Крюківський, 4-12;
  • вул. Насосна, 2/25-100;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. Максима Березовського, 7-45;
  • пров. Максима Савченка;
  • вул. Республіканська, 1-74, 107;
  • пров. Ущинського, 1-14;
  • вул. Тупикова, 3-10;
  • пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;
  • вул. Х. Алчевської, 2;
  • пров. Художній, 2-15;
  • вул. Художня, 28-57/2;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38-20/33;
  • вул. Рєпіна, 9/28-86;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26;
  • вул. Салганна, 14Б, 14В;
  • вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 5Д, 7К, 9А, 11.

З 8.00 до 19.00

  • просп. Полтавський, 277, 279;
  • вул. Горліс-Горського, 3, 5, 7;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла графік відключень планові відключення Полтаваобленерго
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