Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 30 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 туп. 1-й Хорольський, 5-18;

туп. 2-й Хорольський, 9-20;

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;

туп. 6-й Хорольський, 3-8;

туп. 7-й Хорольський, 2-36;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Хорольська, 98/4-177;

туп. 2-й Озерний, 2/27-8;

туп. 3-й Озерний, 3-8;

вул. Софії Русової, 58-72;

пров. Лютневий, 25-37;

пр. Озерний, 3-10А;

вул. Перекопська, 6-51Б;

вул. Садковська, 39-54;

пров. Садковський, 25-56;

пров. Технічний, 15-29;

пров. Арсенальний, 13-62;

проїзд Арсенальний, 1-24/35;

вул. Героїв Маріуполя, 9-29;

вул. Червона Гірка, 23;

вул. Чередницька, 56;

пров. Чередницький, 5-8;

пр. Арсенальний, 2;

просп. Свободи, 52;

вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117;

туп. 10-й Хорольський, 4-11;

туп. 7-й Хорольський, 9А-34;

туп. 8-й Хорольський, 3-8;

туп. 9-й Хорольський, 9-14;

вул. Хорольська, 150/7-209/6;

вул. Майора Борищака, 6/20;

вул. Небесної Сотні, 21/35-53Б;

вул. Ігоря Сердюка, 33;

вул. Небесної Сотні;

вул. Академіка Маслова, 15/4;

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

пров. Патриса Лумумби, 1-24;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 38/19;

вул. Володимира Великого, 52, 60, 60А, 70;

просп. Лесі Українки, 45А, 57;

вул. Василі Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександріївська, 10-23;

вул. Івана Приходька, 104-135;

вул. Олександрійська, 6;

пр. Тупіковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Вадима Кришталя;

пров. Архіпа Тесленко, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

вул. Кавказька, 1Б;

вул. Петра Прокоповича, 1-31;

вул. Соломії Крушельницької, 44-79;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Антіна Кущинського, 4-8;

пров. Бондарський, 4-26;

пров. Бригадирський, 3-19;

пров. Кар'єрний, 1/4-23;

пров. Козачий, 2/7-23;

пров. Миргородский, 2-11;

вул. Переяславська, 108, 116/48;

вул. Хорольська, 50/1-67/18. З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-56;

вул. В. Івасюка, 31-86/46;

вул. Івана Приходька, 3-24;

вул. І. Франка, 4-40;

пров. Крюківський, 4-12;

вул. Насосна, 2/25-100;

пров. Насосний, 3-22;

вул. Максима Березовського, 7-45;

пров. Максима Савченка;

вул. Республіканська, 1-74, 107;

пров. Ущинського, 1-14;

вул. Тупикова, 3-10;

пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;

вул. Х. Алчевської, 2;

пров. Художній, 2-15;

вул. Художня, 28-57/2;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38-20/33;

вул. Рєпіна, 9/28-86;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26;

вул. Салганна, 14Б, 14В;

вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 5Д, 7К, 9А, 11. З 8.00 до 19.00 просп. Полтавський, 277, 279;

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