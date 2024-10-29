Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 30 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- туп. 1-й Хорольський, 5-18;
- туп. 2-й Хорольський, 9-20;
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15;
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17;
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21;
- туп. 6-й Хорольський, 3-8;
- туп. 7-й Хорольський, 2-36;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Хорольська, 98/4-177;
- туп. 2-й Озерний, 2/27-8;
- туп. 3-й Озерний, 3-8;
- вул. Софії Русової, 58-72;
- пров. Лютневий, 25-37;
- пр. Озерний, 3-10А;
- вул. Перекопська, 6-51Б;
- вул. Садковська, 39-54;
- пров. Садковський, 25-56;
- пров. Технічний, 15-29;
- пров. Арсенальний, 13-62;
- проїзд Арсенальний, 1-24/35;
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29;
- вул. Червона Гірка, 23;
- вул. Чередницька, 56;
- пров. Чередницький, 5-8;
- пр. Арсенальний, 2;
- просп. Свободи, 52;
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 150/7-209/6;
- вул. Майора Борищака, 6/20;
- вул. Небесної Сотні, 21/35-53Б;
- вул. Ігоря Сердюка, 33;
- вул. Небесної Сотні;
- вул. Академіка Маслова, 15/4;
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- пров. Патриса Лумумби, 1-24;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 38/19;
- вул. Володимира Великого, 52, 60, 60А, 70;
- просп. Лесі Українки, 45А, 57;
- вул. Василі Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександріївська, 10-23;
- вул. Івана Приходька, 104-135;
- вул. Олександрійська, 6;
- пр. Тупіковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Вадима Кришталя;
- пров. Архіпа Тесленко, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- вул. Кавказька, 1Б;
- вул. Петра Прокоповича, 1-31;
- вул. Соломії Крушельницької, 44-79;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Антіна Кущинського, 4-8;
- пров. Бондарський, 4-26;
- пров. Бригадирський, 3-19;
- пров. Кар'єрний, 1/4-23;
- пров. Козачий, 2/7-23;
- пров. Миргородский, 2-11;
- вул. Переяславська, 108, 116/48;
- вул. Хорольська, 50/1-67/18.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-56;
- вул. В. Івасюка, 31-86/46;
- вул. Івана Приходька, 3-24;
- вул. І. Франка, 4-40;
- пров. Крюківський, 4-12;
- вул. Насосна, 2/25-100;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. Максима Березовського, 7-45;
- пров. Максима Савченка;
- вул. Республіканська, 1-74, 107;
- пров. Ущинського, 1-14;
- вул. Тупикова, 3-10;
- пров. Федора Мазуленка, 2/7-7;
- вул. Х. Алчевської, 2;
- пров. Художній, 2-15;
- вул. Художня, 28-57/2;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38-20/33;
- вул. Рєпіна, 9/28-86;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26;
- вул. Салганна, 14Б, 14В;
- вул. Ярмаркова, 3В, 5А, 5Д, 7К, 9А, 11.
З 8.00 до 19.00
- просп. Полтавський, 277, 279;
- вул. Горліс-Горського, 3, 5, 7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
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