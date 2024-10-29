Кременчуцький спортсмен виборов медаль на чемпіонаті України з free fight

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 113

Змагання проходили 25 і 26 жовтня у Горішніх Плавнях серед молодших та старших юнаків

Вихованець Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Єгор Бондар посів третє місце на чемпіонаті України з free fight. Про це повідомили на facebook-сторінці закладу. Змагання проходили 25 і 26 жовтня у Горішніх Плавнях серед молодших та старших юнаків. До чемпіонату спортсмена готував тренер Євген Пилипенко. Нагадаємо, кременчуцькі дзюдоїстки завоювали «срібло» на відкритому чемпіонаті у Чернівцях.



Автор: Телеграф

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