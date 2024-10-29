Кременчуцький спортсмен виборов медаль на чемпіонаті України з free fight

Вихованець Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного Єгор Бондар посів третє місце на чемпіонаті України з free fight. Про це повідомили на facebook-сторінці закладу.
Змагання проходили 25 і 26 жовтня у Горішніх Плавнях серед молодших та старших юнаків. До чемпіонату спортсмена готував тренер Євген Пилипенко.
Нагадаємо, кременчуцькі дзюдоїстки завоювали «срібло» на відкритому чемпіонаті у Чернівцях.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.