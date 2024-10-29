В Україні планують посилити вимоги для бронювання від мобілізації: що готує Кабмін

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 256 Коментарів: 2

До 15 листопада в Україні проводиться аудит рішень про надання підприємствам статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення

Уряд України планує посилити вимоги щодо віднесення підприємств до розряду критично важливих для проведення бронювання працівників від мобілізації.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на свої джерела в Кабміні.

Таке рішення може бути прийняте після завершення аудиту рішень про надання підприємствам статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Аудит проводиться для підприємств, які набули цього статусу після 31 травня 2024 року.

Що може змінитися?

Може бути збільшено розмір середньої зарплати для підприємств, щоб віднести їх до категорії критично важливих. Зараз він має бути не меншим за середній показник по регіону. А пропонується встановлення єдиного мінімального рівня на всій території країни. Поки що, за інформацією видання, мова йде про встановлення мінімальної межі 19-20 тисяч гривень на місяць.

Наразі критерії критичності визначають галузеві міністерства та ОВА. За інформацією джерела видання, у деяких регіонах вже зафіксовано порушення у надання статусу критичних. Зокрема, у Києві, Львівській, Сумській, Хмельницькій та Одеській областях. За словами джерела, опрацьовується варіант, що галузеві та регіональні критерії мають узгоджуватися з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

Деякі підприємства, подаючи заявку на статус критичного, вказують середню зарплату по регіону, але потім переходять на мінімалку, що є обманом держави.

Через це підприємства, які отримали статус критично важливих з червня, будуть додатково перевірені на відповідність.

Якщо буде виявлено порушення чи маніпуляції, підприємства можуть втратити статус критично важливого.

Нещодавно департамент комунікацій секретаріату Кабміну повідомив, що уряд частково відновив бронювання військовозобов’язаних, що має забезпечити стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону.

Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін..

Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада.

Бронювання від мобілізації: чому зупинили та скільки підприємств можуть втратити статус критично важливих

«Кременчуцький Телеграф» писав, що забронювати працівника у найближчі три тижні буде неможливо — в Україні триває аудит підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для отримання права на бронювання. А після 15-го листопада деякі компанії, які мали статус критично важливих, можуть втратити право бронювати своїх працівників, та й сама процедура бронювання зазнає змін.

Видання NV із посиланням на власні джерела повідомляє, що близько 20% компаній після аудиту втратять статус критично важливих для економіки у воєнний період та право на бронювання.

Аудитом займається спільна комісія з представників Міноборони, Мінекономіки та апарату Кабміну. Виявлено вже щонайменше 40 тисяч військовозобов’язаних, яких заброньовано з порушеннями.

Одна з основних пропозицій змін до постанови № 76, яка визначає правила бронювання, що зараз обговорюють у Кабміні — до переліку критично важливих, швидше за все, не зможуть потрапити компанії, які платить своїм працівникам менш ніж 19 000 грн на місяць. Окрім цього, підприємства мають щомісячно подавати звіти про розмір зарплатні, щоб підтверджувати право на бронювання.

Розглядається варіант, щоб позбавити військові обласні адміністрації права надавати бізнесу статус критично важливого. Інший можливий інший варіант — це рішення обласних ОВА щодо цього на місцях вони ухвалюватимуть разом із ТЦК.

Також можуть скоротити кількість працівників, заброньованих на критично важливих підприємствах, зокрема у військовій промисловості чи енергетиці, зі 100% до 70-90%.

В Україні повторно перевірять «критичність» підприємств для отримання права на бронювання від мобілізації

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» 23 жовтня писав, що Кабмін ухвалив постанову щодо проведення повторної перевірки підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від призову на військову службу під час мобілізації. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України № 1204 від 22 жовтня 2024 року, яка вносить зміни до критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань.

У постанові уряду визначено, що орган, який схвалив рішення про визначення підприємства, установи, організації «критично важливими» у разі потреби проводить перевірку відповідності цим критеріям. За результатами цієї перевірки ухвалюється рішення про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, або про невідповідність, після чого скасовує їх статус «критично важливих»,

Ми також писали, що Президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що Кабмін призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року. Це фактично призупинило бронювання працівників до цієї дати.

Уряд змінив правила бронювання від мобілізації: хто не зможе отримати відстрочку від призову

Раніше ми писали, що Кабмін вніс суттєві зміни до правил бронювання чоловіків призовного віку, оновивши «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг».

Згідно з постановою від 1 жовтня 2024 року № 1125, державні органи та підприємства можуть отримати відмову в бронюванні співробітника, якщо інформації про нього немає у Реєстрі військовозобов’язаних, або ж військово-облікові дані не актуалізовані.

Кабмін змінив порядок отримання статусу критично важливого підприємства для бронювання

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що Кабінет міністрів України змінив процедуру отримання статусу критично важливого підприємства для отримання права на бронювання працівників. Зокрема, розширили перелік претендентів на отримання такого статусу. Про це йдеться у постанові Кабміну № 988 від 16 серпня 2024 року, якою внесені зміни до постанови Кабміну від 27 січня 2023 року № 76.