У Кременчуці заборонили використовувати Telegram чиновникам, працівникам комунальних установ — рішення виконкому

Сьогодні, 18:36 Переглядів: 307

Вказано, що їм заборонено передавати інформацію, яка використовується у роботі, а також спілкуватись зі службовою метою з використанням месенджера

Виконавчий комітет Кременчука заборонив чиновникам, працівникам комунальних підприємств, установ та організацій використовувати месенджер Telegram у роботі. Водночас обмеження не стосуються управління інформаційних комунікацій (пресслужба — ред.) та, зокрема, заступника начальника відділу оперативного контролю за станом в місті. Відповідне рішення виконком ухвалив 24 жовтня, копія документа є у розпорядженні редакції.

Вказано, що їм заборонено передавати інформацію, яка використовується у роботі, а також спілкуватись зі службовою метою з використанням месенджера. На службових пристроях також заборонено встановлювати і використовувати Telegram.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що Полтавська обласна рада нібито планує заборонити використання Telegram на території області. Як виявилось, депутатська комісія з питань регламенту під час засідання проголосувала за рішення звернутися до Служби безпеки України та заборонити використання Telegram у державному аграрному реєстрі.

Додамо, що у вересні Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури.