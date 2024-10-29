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Кременчук має отримати машини з Німеччини для комунальних підприємств — Малецький

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 179

Відомо, що одне авто використовуватиме комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука»

Нині Кременчук очікує три машини, які має передати німецьке місто Тюбінген. Авто використовуватимуть кременчуцькі комунальні підприємства. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час сесії міської ради 29 жовтня. 

— Фури вже перейшли кордон від Тюбінгена. Одну машину передадуть для «Благоустрою», — сказав Малецький. 

Відомо, що Кременчук і Тюбінген підписали договір про розширене партнерство між двома містами. Це сталось 10 травня. 

Нагадаємо, раніше Кременчук отримав від німецького міста Тюбінген пожежний автомобіль.


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Автор: Телеграф Джерело фото: Апостроф
Теги: машини Німеччина допомога
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