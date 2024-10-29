Кременчук має отримати машини з Німеччини для комунальних підприємств — Малецький

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Нині Кременчук очікує три машини, які має передати німецьке місто Тюбінген. Авто використовуватимуть кременчуцькі комунальні підприємства. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час сесії міської ради 29 жовтня.

— Фури вже перейшли кордон від Тюбінгена. Одну машину передадуть для «Благоустрою», — сказав Малецький.

Відомо, що Кременчук і Тюбінген підписали договір про розширене партнерство між двома містами. Це сталось 10 травня.

Нагадаємо, раніше Кременчук отримав від німецького міста Тюбінген пожежний автомобіль.



