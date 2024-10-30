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На Полтавщині на три роки за ґратами засудили ухилянта від мобілізації

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 472

 

У визначений термін обвинувачений не з'явився до військової частини

На Полтавщині до трьох років ув’язнення засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. Про це стало відомо із вироку Диканського районного суду від 23 жовтня 2024 року.

У матеріалах справи зазначено, що у травні цього року підсудний пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала його придатним до військової служби. У червні він отримав повістку, проте у зазначений день та час без поважних причин до військової частини не з’явився.

На судовому засіданні прокурор зазначив, що в обвинуваченого не було відстрочки від мобілізації, тож свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини той умисно проігнорував. Крім того, чоловік схильний до зловживання алкоголю та ніде не працює, тож під час перебування на волі може вчинити повторне правопорушення. У зв’язку з цим прокурор клопотав про покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Сам же обвинувачений на засіданні свою вину визнав повністю та щиро розкаявся. Проте попросив його суворо не карати та призначити йому іспитовий термін, оскільки він наразі працює неофіційно.

Проте суд вважає щире каяття обвинуваченого непереконливим та недостатньою підставою для пом’якшення покарання. 

Обвинувачений не надав критичної оцінки своїм протиправним діям, не вжив жодних дій щодо усунення вчиненого, не виявив бажання виправити наслідки вчиненого, наприклад шляхом явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою добровільної мобілізації до лав Збройних Сил України, лише формально вказавши на визнання своєї винуватості, що не узгоджується з вищевказаними мотивами стосовно визначення щирого каяття, — йдеться у вироку.

Тож суд визнав чоловіка винним у злочині за ст. 336 Кримінального кодексу України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно аналогічний вирок за ухилення від мобілізації винесли і мешканцеві Кременчуцького району.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: advokatpost.com
Теги: мобілізація ухилення від мобілізації суд вирок суду
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