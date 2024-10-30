На Полтавщині ППО збивала безпілотники, які запустила РФ

Росіяни атакували 62 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з російських міст Орел, Приморсько-Ахтарськ
У ніч на 30 жовтня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Військові збивали безпілотники. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.
Станом на 7.00 підтверджено збиття 33 БпЛА загалом у 10 областях України. Росіяни атакували 62 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з російських міст Орел, Приморсько-Ахтарськ.
Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня у Полтавській області працювала ППО.
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