На Полтавщині ППО збивала безпілотники, які запустила РФ

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 117

Росіяни атакували 62 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з російських міст Орел, Приморсько-Ахтарськ

У ніч на 30 жовтня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона. Військові збивали безпілотники. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

Станом на 7.00 підтверджено збиття 33 БпЛА загалом у 10 областях України. Росіяни атакували 62 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу з російських міст Орел, Приморсько-Ахтарськ.

— 25 безпілотників локаційно втрачено. Інформація уточнюється та оновлюється, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня у Полтавській області працювала ППО.