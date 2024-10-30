Кременчук «накрив» густий туман: фото

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Протягом доби 30 жовтня на Полтавщині очікується мінлива хмарність, без опадів

Вранці 30 жовтня Кременчук «накрив» густий туман. За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, станом на 7.00 на Полтавщині фіксували показник відносної вологості повітря — 99%.

Видимість на дорогах міста значно знизилась. У таких погодних умовах водіям слід бути уважними та обережними, радять поліціянти.

Під час туману також потрібно рухатись з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, раніше писали у патрульній поліції Кременчука під час подібних погодних умов.

Протягом доби 30 жовтня на Полтавщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура по області 9-14º.