Кременчук «накрив» густий туман: фото

Вранці 30 жовтня Кременчук «накрив» густий туман. За даними Полтавського обласного центру з гідрометеорології, станом на 7.00 на Полтавщині фіксували показник відносної вологості повітря — 99%.
Видимість на дорогах міста значно знизилась. У таких погодних умовах водіям слід бути уважними та обережними, радять поліціянти.
Під час туману також потрібно рухатись з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, раніше писали у патрульній поліції Кременчука під час подібних погодних умов.
Протягом доби 30 жовтня на Полтавщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура по області 9-14º.
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