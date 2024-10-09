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Надзвичайні новини, Війна

Житель Кременчуцького району ухилився від мобілізації: який вирок виніс суд

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 328

У лютому чоловік за висновком військово-лікарської комісії був визнаний придатним до військової служби

Суд визнав винним жителя Кременчуцького району в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період (ст. 336 КК України). Його позбавили волі на 3 роки. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 9 жовтня. 

У лютому цього року чоловік за висновком військово-лікарської комісії був визнаний придатним до військової служби, однак він відмовився від отримання повістки на відправку до військової частини, розповіли у прокуратурі 

Чоловік також не з’явився до Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначений час. Поважних причин для цього не було, заявили правоохоронці. Таким чином обвинувачений ухилився від мобілізації. 

Вирок суду набирає законної сили через 30 днів після закінчення строку на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, у вересні поліція заблокувала 14 схем ухилення від військової служби на суму понад 4,5 млн грн

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Автор: Телеграф Джерело фото: pravda.if.ua
Теги: ухилення від мобілізації
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