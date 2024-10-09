Кременчужани за добу зібрали кошти на гуму для військових «мисливців» за дронами

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Новеньку гуму для їзди по багнюці на фронті вже відправили українським військовим на фронт

Надвечір, 7 жовтня, керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликав кременчужан допомогти підрозділу зенітно-ракетного полку, який спеціалізується на боротьбі з FPV-дронами росіян на передовій, придбавши для них спеціальну гуму на колеса. Він пояснив, що їздити по розкислій багнюці у полях на звичайній гумі неможливо. Для цього потрібна спеціальна гума типу МТ.

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Сергій Кулясов зазначив, що з минулого збору коштів для дроноводів залишилося 9081 грн, чого мало вистачити на 2 колеса, а для придбання ще двох потрібно було зібрати хоча б 6900 грн.

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Кременчужани відгукнулися, і лише за одну добу зібрали потрібну суму та ще й з гаком.

— Гума для мисливців на дрони-розвідники вже поїхала до пункту призначення. Ми з вами красунчики… Хлопці з магазину автогуми Avtostop (біля «Жовтого аероплана») для бійців зробили дуже хорошу знижку — респект вам і подяка від ЗСУ! Збір закрито за добу, на волонтерському рахунку — 9960 грн. Це аварійна сума на наступну добру справу. Тримаємо стрій, — написав він у своєму Facebook.

«Кременчуцький Телеграф» висловлює подяку усім, хто долучився до справи допомоги українським військовим своїми донатами!