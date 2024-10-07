Українським «мисливцям» за російськими дронами потрібна допомога — гума для їзди по багнюці на фронті

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 219

У сучасній війні дрони мають вирішальне значення. За їх допомогою Росія веде розвідку наших позицій на фронті та об’єктів у тилу, наводить свою артилерію та авіацію, завдає вогневих ударів. Росіяни використовують й ударні дрони та дрони-камікадзе, завдаючи нашим військам болісних втрат. А тому ефективна боротьба з ворожими дронами — це запорука успішної оборони та можливість мінімізувати наші втрати на фронті.

Керівник волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергій Кулясов закликає кременчужан допомогти підрозділу зенітно-ракетного полку, який спеціалізується на боротьбі з FPV-дронами росіян на передовій, придбавши для них спеціальну гуму на колеса. Їздити по розкислій багнюці у полях на звичайній гумі неможливо. Командир цього військового підрозділу родом з Градизька.

— Доброго дня. Підрозділ мисливців за розвідувальними дронами (Орлан, Zala та інший рzzкй мотлох — але дуже небезпечний мотлох) потребує допомоги. Місця, звідки хлопці працюють, асфальту не бачили, там зараз буде розкисла багнюка. Потрібна грязева гума типу МТ, - написав він у Фейсбуці.

Сергій Кулясов додає, що «у нас з вами є «хвостик» зі збору для дроноводів — 9081 грн — цього вистачить на 2 колеса».

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— Позавчора разом з Sem Leschinsky забезпечили людські умови існування для підрозділу мобільної групи ППО — резерви «особистої кишені» вичерпано. Допоможіть, будь ласка — нам потрібно всього 6900 грн, — закликає він.

Тож допоможемо «мисливцям» за дронами рятувати життя наших захисників на фронті!

Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)