Суд більше не йтиме в нарадчу кімнату: Рада ухвалила зміни до закону про судоустрій

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 168

Зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» впроваджують нові правила ухвалення судових рішень, замінюють інститут «нарадчої кімнати» і гармонізують законодавство з нормами ЄС

19 грудня Верховна Рада України внесла зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних кодексів, спрямовані на вдосконалення процесу ухвалення та проголошення судових рішень. Законопроєкт №9445 підтримали 246 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк. Основні нововведення Відкладення рішення:

Суд зможе відкласти ухвалення та проголошення рішення на строк до 10 днів у виняткових випадках. Дата й час проголошення мають бути оголошені заздалегідь. Заміна інституту «нарадчої кімнати»:

«Таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення». Судді під час ухвалення рішення не мають права обговорювати справу з іншими особами, окрім складу суду, що розглядає справу. Ухвали та протоколи: Ухвали, що оформлюються окремим документом, оголошуються після перерви.

Інші ухвали заносяться до протоколу судового засідання. Суд може оформити їх окремим документом після завершення засідання. Зміни у заочному розгляді справ: За результатами заочного розгляду ухвалюється скорочене заочне рішення (вступна та резолютивна частини).

Треті особи отримують право оскаржувати заочне рішення.

Повне заочне рішення складається протягом 10 днів після заяви про намір його оскаржити. Мета змін Закон спрямований на: підвищення ефективності роботи судів;

гармонізацію українського законодавства із нормами Європейського Союзу;

прозорість та оперативність судового процесу. Ці зміни є частиною системної реформи судової системи в Україні, що передбачає її модернізацію та підвищення довіри до правосуддя. Нагадаємо, також сьогодні Рада прийняла в цілому закон, який ліквідовує медико-санітарні експертні комісії (МСЕК) із 2025 року.



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