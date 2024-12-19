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Суд більше не йтиме в нарадчу кімнату: Рада ухвалила зміни до закону про судоустрій

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 168

Зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» впроваджують нові правила ухвалення судових рішень, замінюють інститут «нарадчої кімнати» і гармонізують законодавство з нормами ЄС

19 грудня Верховна Рада України внесла зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних кодексів, спрямовані на вдосконалення процесу ухвалення та проголошення судових рішень. Законопроєкт №9445 підтримали 246 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

Основні нововведення

  1. Відкладення рішення:
    Суд зможе відкласти ухвалення та проголошення рішення на строк до 10 днів у виняткових випадках. Дата й час проголошення мають бути оголошені заздалегідь.

  2. Заміна інституту «нарадчої кімнати»:
    «Таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення». Судді під час ухвалення рішення не мають права обговорювати справу з іншими особами, окрім складу суду, що розглядає справу.

  3. Ухвали та протоколи:

    • Ухвали, що оформлюються окремим документом, оголошуються після перерви.
    • Інші ухвали заносяться до протоколу судового засідання. Суд може оформити їх окремим документом після завершення засідання.

  4. Зміни у заочному розгляді справ:

    • За результатами заочного розгляду ухвалюється скорочене заочне рішення (вступна та резолютивна частини).
    • Треті особи отримують право оскаржувати заочне рішення.
    • Повне заочне рішення складається протягом 10 днів після заяви про намір його оскаржити.

Мета змін

Закон спрямований на:

  • підвищення ефективності роботи судів;
  • гармонізацію українського законодавства із нормами Європейського Союзу;
  • прозорість та оперативність судового процесу.

Ці зміни є частиною системної реформи судової системи в Україні, що передбачає її модернізацію та підвищення довіри до правосуддя.

Нагадаємо, також сьогодні Рада прийняла в цілому закон, який ліквідовує медико-санітарні експертні комісії (МСЕК) із 2025 року.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: суд реформа Верховна Рада
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