Суд більше не йтиме в нарадчу кімнату: Рада ухвалила зміни до закону про судоустрій

Зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» впроваджують нові правила ухвалення судових рішень, замінюють інститут «нарадчої кімнати» і гармонізують законодавство з нормами ЄС
19 грудня Верховна Рада України внесла зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних кодексів, спрямовані на вдосконалення процесу ухвалення та проголошення судових рішень. Законопроєкт №9445 підтримали 246 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.
Відкладення рішення:
Суд зможе відкласти ухвалення та проголошення рішення на строк до 10 днів у виняткових випадках. Дата й час проголошення мають бути оголошені заздалегідь.
Заміна інституту «нарадчої кімнати»:
«Таємниця нарадчої кімнати» змінюється на «таємниця ухвалення судового рішення». Судді під час ухвалення рішення не мають права обговорювати справу з іншими особами, окрім складу суду, що розглядає справу.
Ухвали та протоколи:
Зміни у заочному розгляді справ:
Закон спрямований на:
Ці зміни є частиною системної реформи судової системи в Україні, що передбачає її модернізацію та підвищення довіри до правосуддя.
Нагадаємо, також сьогодні Рада прийняла в цілому закон, який ліквідовує медико-санітарні експертні комісії (МСЕК) із 2025 року.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.