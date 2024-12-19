Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 20 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Дніпровська, 28
- вул. Експресівська, 1-48
- вул. Енергетиків, 2А-75
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. І. Франка, 4-40
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Козацька, 15/22-17/9
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. М. Березовського, 7-45
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Плеханова, 4-14/2
- вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Романа Шухевича, 3-9, 30, 31
- вул. Тупикова, 3-10
- вул. Х. Алчевської, 2
- вул. Художня, 28-57/2
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Василя Барки, 3-22
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
- пров. І. Приходька, 3-24
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. М. Савченка, 3-8
- пров. Насосний, 3-58
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- пров. Художній, 2-15.
З 8.00 до 19.00
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- вул. Проліскова, 9
- просп. Полтавський, 277/2-281; 5-44/2; 879-157
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
- туп. Урожайний, 2.
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