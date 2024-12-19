Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 20 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Дніпровська, 28
  • вул. Експресівська, 1-48
  • вул. Енергетиків, 2А-75
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. І. Франка, 4-40
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Козацька, 15/22-17/9
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Плеханова, 4-14/2
  • вул. Полковника Оксанченка, 1А-22
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Романа Шухевича, 3-9, 30, 31
  • вул. Тупикова, 3-10
  • вул. Х. Алчевської, 2
  • вул. Художня, 28-57/2
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Василя Барки, 3-22
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • пров. Насосний, 3-58
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
  • пров. Художній, 2-15.

З 8.00 до 19.00

  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • вул. Проліскова, 9
  • просп. Полтавський, 277/2-281; 5-44/2; 879-157
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • туп. Урожайний, 2.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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