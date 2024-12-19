У Кременчуці відремонтують військовий шпиталь за понад 100 млн гривень з можливими переплатами на матеріалах

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 300

Військова частина Національної гвардії України замовила капітальний ремонт пам’ятки архітектури Кременчуцького військового шпиталю, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу. Договір уклали з товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Запоріжбудгруп» 14 грудня. Роботи ТОВ запропонувало виконати за 102 млн 708 тисяч 230 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Роботи мають завершити до кінця 2025 року.

У документації про договірну ціну вказано, що на матеріальні ресурси піде понад 53 млн гривень. Вже з інформації про матеріальні ресурси стало відомо, що вапно гашене (пушонка) заклали за 50 грн (з ПДВ) за 1 кг. Надалі ціни вказуватимуться з ПДВ. Загалом матеріалу закуплять на понад 856 тисяч гривень. Водночас «Епіцентр» пропонує 19 грн/кг, постачальник будівельних матеріалів, компанія «ЕкоДім» — 14 грн за 1 кг, ТОВ «Хімефект» — 24 грн за 1 кг.

Грунт-фарбу Ендотерм 400202 вписали по 391 грн/кг. ТОВ «Сорбіхім» пропонує від 266 гривень за 1 кілограм, інтернет-магазин товарів «Фарб Мастер» — також за 266 грн/кг, ТОВ «Преміум Корк» — 277 грн/кг.

Мастику гідроізоляційну CERESIT CL-51 вписали по 269 грн/кг. Своєю чергою «Епіцентр» пропонує матеріал за 195 грн/кг (не за акційною ціною), інтернеті-магазині Буд-Тех — 195,5 грн/кг, ТОВ «ОВІ БУД ЮА» — за 164 грн/кг.

Також планується придбати за 840 грн/м2 лінолеум комерційний. На це загалом піде понад 1 млн гривень. Втім, у документації конкретну модель матеріалу не вказали, тому перевірити точну вартість — неможливо. Аналогічно з металочерепицею — її заклали по 672 грн за м2. Її планується закупити на понад 500 тисяч гривень. Без додаткової інформації дізнатись про точну вартість матеріалу так само неможливо.

У своєму матеріалі видання «Наші Гроші» вказує перевищення цін також на матеріальні ресурси гарячекатану арматурну сталь періодичного профілю А-ІІІ діаметром 10, 16-18 та 20-22 мм, яку замовили по однаковій ціні — 66 000 грн/т. Пропозиції від інших компаній і виробників на відповідні матеріали вдвічі дешевші.

Так само і з газоблоками D400 розміром 600×200×150 мм. Їх вписали по 5 616 грн/куб. м. «Епіцентр» продає їх по 4 024 грн/куб. м, а фірма «Алекс-Груп» — по 3 320 грн/куб. м, що на 28-40% дешевше, зазначають журналісти.

Що відомо про ТОВ «Запоріжбудгруп»

Як вказано у Clarity Project, «Запоріжбудгруп» заснували у 2020 році. Керує компанією Павло Чорний, він є і засновником. «Запоріжбудгруп» має 42 договори з установами та підприємствами, розпорядниками бюджетів, на загальну суму понад 400 млн гривень.

З ухвали Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя стало відомо, громадська організація «Платформа Громадський контроль» направила заяву про вчинення кримінальних правопорушень представниками Широківської сільської ради Запорізької області та представниками ТОВ «Запоріжбудгруп». ГО звинувачує їх у привласненні бюджетних грошей внаслідок завищення цін на будівельні матеріали та роботи під час реконструкції північного групового водопроводу від Запоріжжя до села Лукашеве для водопостачання населених пунктів Запорізького району.