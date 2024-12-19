«Тезки» депутатів Кременчука. Кого журналісти знайшли у списку непридатних до військової служби

Нині поліція Полтавщині продовжує розслідування щодо оформлення фіктивних довідок про інвалідність військовозобов’язаним чоловікам та їхнім родичам, йдеться у відповіді на запит каналу
Журналісти каналу «Є питання» дослідили список чоловіків на Полтавщині, які отримали інвалідність або були визнаними непридатними до військової служби з початку повномасштабного вторгнення РФ і до 1 лютого 2024 року. Серед тих, хто є у списку, журналісти знайшли «тезок» депутатів Кременчуцької міської, Полтавської обласної рад, їх дітей, а також дітей суддів та бізнесменів. Про це медійники повідомили у своєму сюжеті на YouTube-каналі.
Список «злили» у Telegram-канали. Зокрема, журналісти знайшли імена і дати народження, які повністю збігаються з іменами і датами депутата від «Слуги народу» Євгена Бордюга, депутата від партії «Батьківщина» Олександра Головача, депутата від партії «Рідне місто» Олександра Плескуна, а також депутата Геннадія Іваняна, який раніше виступав від нині вже забороненої партії ОПЗЖ.
Також у списку «засвітились» тезки депутата Олександра Яцини і його 33-річного сина.
У переліку знайшли прізвище судді Крюківського районного суду Івана Дядечка — мова йде про його сина Ярослава Дядечка, розповіли журналісти. Нині Ярослав працює адвокатом. У коментарі медійникам, син судді розповів, що його зняли з військового обліку ще у 2015 році.
Разом з тим, у списку були й чоловіки, чиї ПІБ і дати народження були ідентичні до даних депутатів Полтавської обласної ради, зокрема, Євгена Корфа, Володимира Куцовола та Сергія Мазура. Поговорити журналістам вдалося лише з двома з них.
Медійники також брали коментарі безпосередньо й у депутатів Кременчуцької міськради. Більш детально про це дивіться — ТУТ.
Нині поліція Полтавщині продовжує розслідування щодо оформлення фіктивних довідок про інвалідність військовозобов’язаним чоловікам та їхнім родичам, йдеться у відповіді на запит каналу.
Нагадаємо, в ухвалі Октябрського районного суду Полтави від 12 листопада 2024 року йде мова про те, що слідчим надали доступ на вилучення оригіналів довідок військово-лікарської комісії, карток обстеження і медичного огляду та всю іншу медичну документацію відповідно до якої військовозобов'язаних чоловіків визнавали непридатними до військової служби та виключали із військового обліку.
За період із 24 лютого 2022 року до 1 лютого 2024 року у медичному закладі, де проводились обшуки, знаходилися документи щодо 5254 громадян, які у цей час оформили інвалідність.
Додамо, що відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області від 16.10.2024 на Полтавщині перевірятимуть інформацію щодо усіх військовозобов'язаних чоловіків, які від 24.02.2024 отримали статус інвалідності.
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