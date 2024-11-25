Розслідування у справі оформлення фіктивних інвалідностей: правоохоронці отримали доступ до документів

Сьогодні, 16:43 Переглядів: 1 711 Коментарів: 2

Слідчим належить перевірити усіх військовозобов'язаних чоловіків, які у період від 24.02.2022 року оформили собі інвалідність

На Полтавщині триває слідство щодо оформлення фіктивних довідок про інвалідність військовозобов’язаним чоловікам та їхнім родичам. Наразі слідчі вивчають усі документи медзакладів та ознайомлюються із переліком громадян, які цю інвалідність від початку повномасштабного вторгнення отримали.

Так в ухвалі Октябрського районного суду Полтави від 12 листопада 2024 року йде мова про те, що слідчим надали доступ на вилучення оригіналів довідок військово-лікарської комісії, карток обстеження і медичного огляду та всю іншу медичну документацію відповідно до якої військовозобов'язаних чоловіків визнавали непридатними до військової служби та виключали із військового обліку.

За період із 24 лютого 2022 року до 1 лютого 2024 року у медичному закладі, де проводились обшуки, знаходилися документи щодо 5254 громадян, які у цей час оформили інвалідність.

Крім того, слідчі отримали також доступ до фінансової інформації та руху коштів на відкритих і закритих банківських картках і рахунках усіх фігурантів цієї справи.

Правоохоронці вивчатимуть також рішення виконавчого комітету щодо створення військово-лікарських комісій, внесення змін до них, анкетні дані усіх членів ВЛК із зазначенням їхніх лікарських спеціальностей та посадових обов'язків як представників ВЛК.

У доступі слідчих також знаходяться й інформація про телефонні дзвінки та смс-повідомлення фігурантів справи у період із 24.02.2022.

Крім того, правоохоронцям належить дослідити також і матеріали щодо виплати соціальних пенсій по інвалідності усім військовозобов'язаним чоловікам, які у період із 24.02.2022 року могли собі цю інвалідність оформити безпідставно. Відповідно соціальну пенсію у цей час вони отримували також незаконно. Йдеться про розмір пенсій та на якій підставі їх виплачували.

Нагадаємо, відповідно до рішення Ради оборони Полтавської області від 16.10.2024 на Полтавщині перевірятимуть інформацію щодо усіх військовозобов'язаних чоловіків, які від 24.02.2024 отримали статус інвалідності.

Імовірно, така перевірка може бути пов’язана із тим, що у період від 1.09.2023 до 1.10.2024 інвалідність в області отримали 4162 чоловіки віком від 25 до 60 років. А за інформацією правоохоронців, посадовці Полтавської обласної МСЕК вимагали за отримання інвалідності для ухилення від мобілізації від 8000 до 15000 доларів США.

До прикладу, у вересні у Кременчуці члена ВЛК затримали на хабарі у 12 $ тисяч за фіктивні інвалідності.