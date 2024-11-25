Завтра у Кременчуці знову обмежать рух Крюківським мостом

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 207

Завтра, 26 листопада, у Кременчуці тимчасово обмежать рух транспорту на мосту через річку Дніпро. Обмеження триватимуть з 4.00 до 6.00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.

Водіїв закликають враховувати зазначений час обмежень і заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути затримок.

Нагадаємо, що сьогодні також перекривали одну смугу руху мостом.