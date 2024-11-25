Завтра у Кременчуці знову обмежать рух Крюківським мостом

Завтра, 26 листопада, у Кременчуці тимчасово обмежать рух транспорту на мосту через річку Дніпро. Обмеження триватимуть з 4.00 до 6.00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.
Водіїв закликають враховувати зазначений час обмежень і заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути затримок.
Нагадаємо, що сьогодні також перекривали одну смугу руху мостом.
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