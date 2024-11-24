Завтра на Крюківському мосту перекриють одну смугу для руху

У понеділок, 25 листопада, з 09.00 до 15.00 у Кременчуці перекриють для руху одну смугу на Крюківському мосту. Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука.
Причина для перекриття традиційна — проведення робіт з ремонту деформаційних стиків.
У цей час на мосту може виникнути ускладнення руху, тож водіям варто зважати на це і заздалегідь розраховувати час у разі переїзду з одного берега на інший.
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