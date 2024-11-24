На Терезів чекає зміна планів, а Козерогам варто бути щирими у спілкуванні: гороскоп на 25 листопада — 1 грудня

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 260

Овен (21.03-20.04)

Пiсля цього тижня ви або вiдчуєте, що означає смак перемоги, або вам доведеться якийсь час витратити на виправлення прорахункiв i помилок. Щоб звести до мiнiмуму ризик втрат, не ухвалюйте скороспiшних рiшень. Але головне — не наполягайте на своїй думцi в кабiнетi начальства або в суперечцi зi своєю другою половиною. До середи краще займатися наведенням ладу — скрiзь, де це потрiбно. Легше руйнувати, нiж будувати i домовлятися. З четверга ваш запал трохи зменшиться, зате вдасться одержати вiд життя задоволення. Сприятливi днi: 27, 30; несприятливi: 25.

Тілець (21.04-21.05)

Цей тиждень готує для вас чимало сюрпризiв. Приготуйтеся зробити несподiванi вiдкриття, почути вiдвертi висловлювання або одержати пропозицiї. Головне — залишити позаду нерiшучiсть i спробувати вийти на новий рiвень. Iнакше шанс буде упущений. Грунтовнiше пiдiйти до рiшення важливих питань ви зможете у четвер. Зважуйтеся на змiни в особистому життi, давайте початок новим темам i проектам, експериментуйте. У вихiднi друзi не дадуть вам нудьгувати. Знайдiть час пiдготуватися до нового тижня — на вас чекає багато роботи. Сприятливi днi: 26, 30; несприятливi: 28.

Близнюки (22.05-21.06)

Весь тиждень вiдчуватиметься непереборне бажання дiяти. Але якраз iнiцiатива може погубити деякi вашi плани. Краще перечекати i зосередитися на тих проектах, вiд яких вiддача очiкується в майбутньому. З четверга можна вести переговори, виправляти помилки, якщо зрозумiєте, що це потрiбно для справи або душевного спокою. Менше думайте про себе, бiльше — про оточуючих. Розберiться з безладом в шафах або пiдвалах. У вихiднi берiть активну участь в заходах, на якi вас запросять друзi, але не пiддайтеся спокусам. Сприятливi днi: 25, 29; несприятливi: немає.

Рак (22.06-22.07)

Стримуйтеся, якщо вiдчуваєте, що оточуючi пiдбурюють вас до з`ясування вiдносин. Незначного приводу буде достатньо, щоб вирвалися назовнi образи, що накопичилися, або роздратування. Зараз вам буде складно упоратися з почуттями. Але результати словесних баталiй не обов`язково будуть деструктивними — вiдвертiсть допоможе вирiшити деякi питання, якi ви довгий час вiдкладали. Другу половину тижня присвятiть нововведенням — робiть покупки, мiняйте особистий iмiдж або починайте ремонт в будинку. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 26.

Лев (23.07-23.08)

Намагайтеся правильно розставити прiоритети. У першу половину тижня ви вiдчуватимете, що маєте право втручатися в хiд подiй i iз задоволенням проявите лiдерськi якостi в складних ситуацiях. Буде краще, якщо ваша активнiсть не розсiється i ви потурбуєтеся про довготривалi перспективи — як для себе, так i для колективу. Друга половина тижня поставить серйознiшi питання, рiшення яких може iстотно змiнити ваш соцiальний статус. У особистому життi спробуйте не опинитися перед складною проблемою вибору. Сприятливi днi: 26, 27; несприятливi: 29.

Діва (24.08-23.09)

Найголовнiше на цьому тижнi — не вiдволiкатися на дрiбницi, не ухвалювати скороспiшних рiшень i контролювати емоцiї. Тодi, не дивлячись на труднощi, вам вдасться не тiльки уникнути неприємностей, але й отримати нових друзiв в боротьбi за вiдстоювання iнтересiв справи. З четверга можете пiдводити пiдсумки. Тепер бiльше часу залишатиметься на особистi справи. Романтичнi настрої розширять круг ваших iнтересiв i викличуть бажання вкласти деякi кошти в змiну особистого iмiджу. За покупками краще всього вiдправлятися у четвер. Сприятливi днi: 30, 1; несприятливi: 27.

Терези (24.09-23.10)

На роботi вас чекають новини, якi примусять змiнити плани. Цiлком вiрогiдний вибiр нових орiєнтирiв або перестановки в колективi. Або доведеться зайнятися виправленням помилок, допущених ранiше, що не викличе у вас великого ентузiазму. У будинку може виникнути несподiване рiшення розправитися з безладом. I в цьому ви досягнете успiху, тим самим звiльнивши мiсце для нових придбань, якими краще зайнятися у четвер або недiлю. У особистому життi за цей тиждень ви можете i зав`язати, i розiрвати вiдносини. Наперед оцiнiть перспективи. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 29.

Скорпіон (24.10-22.11)

Пiсля невеликого передиху ви знову на передовiй. Цiннi поради i допомога можуть прийти здалеку. Ви можете вiдчути, що вам не вистачає знань, щоб просунути якийсь зi своїх проектiв. I потрiбно буде видiлити час на роботу з iнформацiєю, щоб виробити цiлiсне розумiння питання i мати зваженi аргументи для вiдстоювання своєї позицiї. У коханнi чекайте несподiваних змiн. Ви готовi творчо пiдiйти до розвитку вiдносин, але може трапитися, що пiсля цього тижня ви будете самi собi дивуватися. I краще не поспiшати. Сприятливi днi: 25, 28; несприятливi: 29.

Стрілець (23.11-21.12)

Як i ранiше ставте сiмейнi цiнностi i благополуччя на перше мiсце. Якщо близькi вiзьмуть на себе рiшення домашнiх питань, то ви зможете просунути свої дiловi iнтереси. Вiдрядження або можливiсть пiдвищити квалiфiкацiю теж можуть розширити вашi перспективи в майбутньому. А заняття в клубах або спортивних секцiях наситять ваше життя новими враженнями. Тиждень має вiдбутися активний i краще не розпилюватися на дрiбницi, а вибрати декiлька найцiкавiших напрямiв i спробувати досягти вражаючих результатiв. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 1.

Козеріг (22.12-20.01)

Спробуйте щиро виражати свої емоцiї у вiдносинах з колегами i близькими. Але не нав`язуйте свою точку зору i не квапте iнших бути такими ж вiдвертими. Можливо, для вас прийшов час перевернути нову сторiнку в своєму життi. I ви можете собi дозволити спонтаннi рiшення i вчинки. Природна стриманiсть допоможе вiдчути ту грань, яку краще не переходити, але змiна стилю або напряму дiяльностi може вiдкрити перед вами абсолютно новi перспективи. I лише в особистих вiдносинах поки краще за нiщо не мiняти. Сприятливi днi: 25, 1; несприятливi: 26.

Водолій (21.01-19.02)

Розслабтеся i довiртеся iнтуїцiї. Вам належить багато чому здивуватися, але подiї цього тижня приведуть до завершення деякi теми, якi довгий час не давали вам спокою. Тепер ви одержите яснi вiдповiдi на свої питання i зробите вибiр на свiй розсуд. Хвиля почуттiв може винести вас в океан блаженства, але залиште собi можливiсть повернутися на колишнi позицiї. Вашi бажання i цiлi зараз цiлком у владi настрою. У вихiднi задумайтеся про те, що зараз є найголовнiшим, i починайте коректувати свої плани. Сприятливi днi: 25; несприятливi: 27.

Риби (20.02-20.03)

Зараз ви тримаєте в руках нитки своєї долi. Любов i добробут, участь в справах сiм`ї i новi напрями дiяльностi — все це може одержати розвиток. Але вiд вас буде потрiбна обережнiсть в просуваннi своїх намiрiв, оскiльки дiяти доведеться в напруженiй атмосферi. Нiкого не критикуйте, не вимагайте i не поспiшайте. Ухвалюйте тiльки зваженi рiшення. У коханнi це зробити буде складнiше. Щоб жага пригод не вiдвела вас далеко вiд дому, спробуйте внести оновлення i радiсть у вiдносини з постiйним партнером.

Сприятливi днi: 28, 29; несприятливi: 1.