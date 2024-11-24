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"Місце жінки в світі: Як протидіяти насиллю" - жінок запрошують на захід

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 56

Дія.Бізнес у Кременчуці запрошує обговорити тему насилля

Від початку року в судах Полтавщини розглядається 441 справа, пов’язана з фактами домашнього насильства. Ці тривожні дані надає Полтавська обласна прокуратура.
Дія.Бізнес у Кременчуці запрошує 25 листопада, о 16.00 відвідати захід "Місце жінки в світі: Як протидіяти насиллю".

На заході будуть обговорені теми:
✔️ роль жінок у сучасному суспільстві
✔️ види насилля
✔️ як виявляти та протидіяти насиллю
✔️ інструменти захисту прав жінок в Україні
✔️ практичні навички ефективного управління особистими кордонами

🗣 Спікерки заходу:
Олена Нестерова — коуч, громадська діячка
Аліна Ревенко - громадська діячка, менторка, тренерка з йоги
Євгенія Кривошапка - начальник відділення зв’язків із громадськістю.

Захід відбудеться в центрі Дія.Бізнес у Кременчуці, вул. Алітуська (колишня Жадова), 12, офіс 19

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації через сайт центру.
Захід відбувається в рамках "16 днів проти насильства"

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Дія.Бізнес насильство
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