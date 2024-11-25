Завтра у частини мешканців Кременчука не буде води: кому варто зробити запаси

Завтра, 26 листопада, на деяких вулицях правобережної частини міста протягом дня не буде води — комунальники ремонтуватимуть водогін. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Із 8.00 та орієнтовно до 17.30 водопостачання буде відсутнє за адресами:
вул. Лікаря Бончука, буд. 5А, 7;
пров. Зоряний, буд. 3, 5/1, 7, 9;
вул. Республіканська, буд. 63, 65.
Містянам радять на цей час зробити необхідний запас води.
Громадян також попереджають, що після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
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