Завтра у частини мешканців Кременчука не буде води: кому варто зробити запаси

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 418

Завтра, 26 листопада, на деяких вулицях правобережної частини міста протягом дня не буде води — комунальники ремонтуватимуть водогін. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Із 8.00 та орієнтовно до 17.30 водопостачання буде відсутнє за адресами:

вул. Лікаря Бончука, буд. 5А, 7;

пров. Зоряний, буд. 3, 5/1, 7, 9;

вул. Республіканська, буд. 63, 65.

Містянам радять на цей час зробити необхідний запас води.

Громадян також попереджають, що після відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.