У Кременчуці виділяють 1,7 млн грн для учасників бойових дій та мобілізованих

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У Кременчуці виконавчий комітет виділяє 1 млн 700 тисяч гривень на допомогу учасникам бойових дій та мобілізованим жителям громади. Відповідне рішення виконком ухвалив 19 грудня.

Відомо, що 1,1 млн піде для громадян, які мають статус учасника бойових дій, 600 тисяч гривень — на одноразову допомогу для громадян, яких призвали на військову службу під час мобілізації. Гроші отримає департамент соціального захисту населення, фінансування виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, у Кременчуці мобілізованим виплачують 30 тисяч гривень допомоги. Ця виплата здійснюється з бюджету територіальних громад, щоб заохотити громадян ставати на захист України.