У Кременчуці планують облаштувати зупинку «Героїв Чорнобиля» у 2025 році

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 1

Стару зупинку демонтували у 2021 році

У наступному році місцева влада Кременчука планує облаштувати зупинку громадського транспорту «Героїв Чорнобиля». За словами міського голови Віталія Малецького, нині «доопрацьовується земельна документація, детальний план територій». Про це він повідомив під час засідання виконавчого комітету 19 грудня.

Додамо, що у травні торік на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили комунальному підприємству «Ринкова площа» технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для будівництва зупинки громадського транспорту «Героїв Чорнобиля».

Нагадаємо, стару зупинку «Героїв Чорнобиля» демонтували у 2021 році.