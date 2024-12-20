У Кременчуці не пускатимуть тролейбуси на маршрут, яким рухається маршрутка №30: мерія пояснила чому

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У Кременчуці поки що «не підсилюватимуть» тролейбусами маршрут, яким курсує маршрутка № 30 через те, що місто не має нові тролейбуси. Тому Кременчук не може доповнювати маршрутну мережу. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 19 грудня.

— Зараз тролейбуси, які є, переобладнанні на автономний хід. Вони під час відключення перевозять пасажирів на основних маршрутах міста. Зняти їх зараз і поставити їх на 30А+ чи 30Т+ — неможливо. Поки будуть відключення і не з’являться тролейбуси — це реалізувати неможливо, — сказав Малецький.

Нагадаємо, 19 серпня у Кременчуці запустили новий тролейбусний маршрут №18А+.

Додамо, що на придбання нових тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євро. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Нині місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» вже оголосило тендер на закупку 20 нових тролейбусів.