«Ніхто нічого не зробив». У Кременчуці мерія прокоментувала облаштування укриття у гімназії № 2

У Кременчуці мерія обіцяє пришвидшити процес облаштування укриття у гімназії № 2. Також є питання щодо роботи підрядника, який опікується ремонтом сховища. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 19 грудня.
За словами міського голови Віталія Малецького, він зустрічався з керівником фірми, яка ремонтує укриття у школі, депутатом міської ради Денисом Терещенком. Останній своєю чергою запевнив, що «вони зі свого боку все зробили».
Нагадаємо, реконструкція укриття у школі розпочалася ще влітку 2023 року. Будівельними роботами у гімназії займається ТОВ «Естеттехнолог» місцевого депутата Дениса Терещенка.
Загалом реконструкцію укриття у гімназії № 2 називають однієї з найдорожчих серед інших закладів освіти в місті. Причиною цьому — старе приміщення школи та додаткові роботи, які необхідно було провести перед початком реконструкції укриття.
У липні 2023 року гімназія уклала договір з фірмою депутата Терещенка на реконструкцію сховища під найпростіше укриття. Вартість робіт склала понад 1,2 млн грн. Надалі заклад освіти продовжував співпрацю з «Естеттехнолог» щодо робіт у сховищі, зокрема: капітальний ремонт інженерних мереж в укритті за 1,3 млн грн, будівництво електрощитової за понад 290 тисяч гривень, ремонт частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту будівлі за понад 150 тис. грн.
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