«Ніхто нічого не зробив». У Кременчуці мерія прокоментувала облаштування укриття у гімназії № 2

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У Кременчуці мерія обіцяє пришвидшити процес облаштування укриття у гімназії № 2. Також є питання щодо роботи підрядника, який опікується ремонтом сховища. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 19 грудня.

За словами міського голови Віталія Малецького, він зустрічався з керівником фірми, яка ремонтує укриття у школі, депутатом міської ради Денисом Терещенком. Останній своєю чергою запевнив, що «вони зі свого боку все зробили».

— Дмитро Васильович (заступник міського голови Дмитро Кравченко — ред.) поїхав туди — ніхто нічого не зробив. То заважала вода, то заважав бетон, то заважало армування. Коли робили роботу, треба було зробити гільзу, фундаменту підливку чи ремонт, гідроізоляцію, потім робити відмостку. Тепер все робиться навпаки, — сказав міський голова, — сказав Малецький.

Нагадаємо, реконструкція укриття у школі розпочалася ще влітку 2023 року. Будівельними роботами у гімназії займається ТОВ «Естеттехнолог» місцевого депутата Дениса Терещенка.

Загалом реконструкцію укриття у гімназії № 2 називають однієї з найдорожчих серед інших закладів освіти в місті. Причиною цьому — старе приміщення школи та додаткові роботи, які необхідно було провести перед початком реконструкції укриття.

У липні 2023 року гімназія уклала договір з фірмою депутата Терещенка на реконструкцію сховища під найпростіше укриття. Вартість робіт склала понад 1,2 млн грн. Надалі заклад освіти продовжував співпрацю з «Естеттехнолог» щодо робіт у сховищі, зокрема: капітальний ремонт інженерних мереж в укритті за 1,3 млн грн, будівництво електрощитової за понад 290 тисяч гривень, ремонт частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту будівлі за понад 150 тис. грн.