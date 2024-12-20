Автобус за маршрутом Кременчук-Світловодськ відновлює свій маршрут через Власівку: які особливості

Сьогодні, 20 грудня, відновлює свій маршрут через Власівку автобус за напрямком Кременчук-Світловодськ. Про це повідомив міський голова Світловодська Андрій Маліцький.
Проте пасажирам варто звернути увагу: під час повітряних тривог проїзд маршрутом буде обмежений. Тож громадянам слід зважати на цей момент та правильно розраховувати свій час.
Інформації про відновлення руху за цим маршрутом для автомобілів поки що немає.
Нагадаємо, автомобільний рух зі Світловодська на Власівку й у зворотньому напрямку перекрили 17 листопада 2024 року внаслідок чергової ракетної атаки армії РФ.
17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів. У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок.
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