Автобус за маршрутом Кременчук-Світловодськ відновлює свій маршрут через Власівку: які особливості

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 334

Інформації про відновлення руху за цим маршрутом для автомобілів поки що немає

Сьогодні, 20 грудня, відновлює свій маршрут через Власівку автобус за напрямком Кременчук-Світловодськ. Про це повідомив міський голова Світловодська Андрій Маліцький.

З 20.12.24 відновлюється рух автобусів «Світловодськ — Кременчук» через Власівку та № 7 «Бульвар Молодіжний — смт. Власівка», — пише мер Світловодська.

Проте пасажирам варто звернути увагу: під час повітряних тривог проїзд маршрутом буде обмежений. Тож громадянам слід зважати на цей момент та правильно розраховувати свій час.

Крім того, необхідно враховувати можливий час очікування при переїзді між населеними пунктами, — додає Маліцький.

Інформації про відновлення руху за цим маршрутом для автомобілів поки що немає.

Нагадаємо, автомобільний рух зі Світловодська на Власівку й у зворотньому напрямку перекрили 17 листопада 2024 року внаслідок чергової ракетної атаки армії РФ.

17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів. У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок.