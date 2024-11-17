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Було задіяно близько 120 ракет і 90 дронів — Володимир Зеленський про ранкову атаку росіян

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 247 Коментарів: 1

 Понад 140 повітряних цілей знищені силами ППО

17 листопада російські війська здійснили масований комбінований удар по всіх регіонах України. Для атаки росіяни використали дрони різних типів, зокрема «Шахеди», а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети: «Циркони», «Іскандери» та «Кинджали». Загалом було задіяно близько 120 ракет і 90 дронів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму дописі у Facebook.

За його словами, українські сили протиповітряної оборони знищили понад 140 повітряних цілей. 

Основною метою атаки була енергетична інфраструктура країни. Внаслідок обстрілів є пошкодження об’єктів та відключення електропостачання в окремих районах. Відновлення пошкоджених об’єктів триває, залучені всі необхідні служби.

Нагадаємо, що зранку у Кременчуці уламки російської ракети упали між багатоповерхівками. Виникла пожежа, згоріли автівки. Одна жінка постраждала. «Кременчуцький Телеграф» працює на місці події. Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін заявив, що росіяни били по критичній інфраструктурі.

Також з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень. Через масований обстріл РФ знеструмлені залізничні ділянки й частина поїздів курсує із затримкою.

Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ракетний обстріл наслідки атаки Володимир Зеленський
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Коментарі: 1

4 770
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:38

І де мільон потужних паляниць у відповідь


1 0

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