Через масований обстріл знеструмлені залізничні ділянки на півдні, заході та північному сході України

17 листопада через масований російський обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України, повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Станом на зараз із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди:
На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.
Перелік затримок є на uz-vezemo.uz.gov.ua.
Нагадаємо, що зранку у Кременчуці уламки російської ракети упали між багатоповерхівками. Виникла пожежа, згоріли автівки. Одна жінка постраждала.
Також з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень.
Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.
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