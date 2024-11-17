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Надзвичайні новини, Україна, Світ

Через масований обстріл знеструмлені залізничні ділянки на півдні, заході та північному сході України

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 344

 Є затримки в русі поїздів

17 листопада через масований російський обстріл знеструмлені декілька залізничних ділянок на півдні, заході та північному сході України, повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Станом на зараз із затримкою курсують наступні пасажирські поїзди:

  • №51 Запоріжжя — Одеса;
  • №207 Харків — Одеса;
  • №25/135 Ясіня, Чернівці — Одеса;
  • №78 Ковель — Одеса;
  • №87 Запоріжжя — Ковель;
  • №59 Харків — Одеса.

На зазначені ділянки вже виїхали резервні тепловози для відновлення руху.

Перелік затримок є на uz-vezemo.uz.gov.ua.

Нагадаємо, що зранку у Кременчуці уламки російської ракети упали між багатоповерхівками. Виникла пожежа, згоріли автівки. Одна жінка постраждала.

Також з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень

Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укрзалізниця поїзди наслідки атаки
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