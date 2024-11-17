У Градизьку внаслідок ДТП постраждав водій легковика

16 листопада близько 9.00 у селищі Градизьк Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждав водій автомобіля ВАЗ. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією слідства, автомобіль Renault під керуванням 32-річного водія зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого перебував 59-річний чоловік. Внаслідок аварії водій ВАЗу отримав травми середнього ступеня тяжкості та був госпіталізований до лікарні у Кременчуці.
Слідчі відкрили провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середнього ступеня тяжкості).
Поліція встановлює причини та обставини ДТП.
Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі двоє молодих чоловіків розбились на мотоциклі.
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