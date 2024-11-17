Росіяни били по критичній інфраструктурі — Пронін

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Є пошкодження та постраждалі

Росіяни завдали масованого удару по території України — били по критичній інфраструктурі. Про це 17 листопада о 10.04 повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, уламками ракети пошкоджене скління шести багатоповерхівок у Кременчуцькому районі, загорілися 5 легкових автомобілів. Вогнеборці вже ліквідували пожежу.

У важкому стані до лікарні доставили людину, яка зазнала травм у результаті обстрілу.