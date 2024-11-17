Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян економити електроенергію

Росія знову завдала ракетного удару по Україні, в тому числі й по Кременчуку. Є постраждалі, знищені автівки та незначні руйнування конструкцій житлових будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький у Фейсбуці.
За його словами, завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося швидко загасити пожежу, яка виникла на місці падіння уламків.
Медики надають допомогу жінці, яка постраждала від паління уламків, вигулюючи собаку.
Міські служби оцінюють завдані пошкодження і незабаром розпочнуть відновлювальні роботи, щоб допомогти постраждалим.
Нагадаємо, що зранку у Кременчуці уламки російської ракети упали між багатоповерхівками. Виникла пожежа, згоріли автівки. Одна жінка постраждала. «Кременчуцький Телеграф» працює на місці події. Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін заявив, що росіяни били по критичній інфраструктурі.
Також з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень. Через масований обстріл РФ знеструмлені залізничні ділянки й частина поїздів курсує із затримкою.
Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.