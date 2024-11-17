Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян економити електроенергію

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 383 Коментарів: 1

Росія знову завдала ракетного удару по Україні, в тому числі й по Кременчуку. Є постраждалі, знищені автівки та незначні руйнування конструкцій житлових будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький у Фейсбуці.

За його словами, завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося швидко загасити пожежу, яка виникла на місці падіння уламків.

Медики надають допомогу жінці, яка постраждала від паління уламків, вигулюючи собаку.

Міські служби оцінюють завдані пошкодження і незабаром розпочнуть відновлювальні роботи, щоб допомогти постраждалим.