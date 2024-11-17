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«Всі до одного вікна вилетіли», — мешканка одного з будинків, між якими впав уламок ракети у Кременчуці (доповнено)

Сьогодні, 10:58 Переглядів: 876

Більшість мешканців під час вибуху спали вдома

17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.

— Всі до одного вікна вилетіли, — розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» мешканка квартири на 4 поверсі Лідія Гаврилівна. — Всі, до єдиного. І на балконі, навіть двері, які на лоджію ведіть — і ті вилетіли.

Сама ж Лідія Гаврилівна майже не бачить, має проблеми з очима. Живе з сином з інвалідністю. За словами жінки, перед вибухом син тільки встав з ліжка й сідав у крісло, тому його не зачепило. Однак усе ліжко засипало склом.

Фото: Мирослава Українська
— Будинок поряд із мамою! Так, всі люди забігли в укриття! І старі, і малі, і собаки з кішками! Маму контузило хвилею — була на вулиці, з бабками в укриття йшли. Я насилу пробився о 7.30 до неї через кордон поліції, що стояли в оточенні, поки рятувальники гасили й швидка працювала, і люди кричали й голосили, щосили. Жах, що було, — розповів Олександр.

Ще одна очевидиця розповіла, що врятувалась завдяки ліфту.

— Я саме виходила на роботу, як пролунав вибух. Почула його у підʼїзді. Мене на хвилину затримав ліфт, і це справді диво. Бо якби вийшла хвилиною раніше, проходила б саме там, куди прилетіли уламки.

Також з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень. Через масований обстріл РФ знеструмлені залізничні ділянки й частина поїздів курсує із затримкою.

Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.


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Автор: Мирослава Українська Фото: Мирослава Українська
Теги: наслідки атаки
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