17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.
У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.
Сама ж Лідія Гаврилівна майже не бачить, має проблеми з очима. Живе з сином з інвалідністю. За словами жінки, перед вибухом син тільки встав з ліжка й сідав у крісло, тому його не зачепило. Однак усе ліжко засипало склом.
Ще одна очевидиця розповіла, що врятувалась завдяки ліфту.
Також з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень. Через масований обстріл РФ знеструмлені залізничні ділянки й частина поїздів курсує із затримкою.
Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.