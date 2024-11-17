«Всі до одного вікна вилетіли», — мешканка одного з будинків, між якими впав уламок ракети у Кременчуці (доповнено)

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17 листопада, близько 7.00, кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.

У 6 багатоповерхівках вибило вікна, у дворі згоріли 5 автівок. Одна жінка, яка в цей час була на вулиці з собакою, сильно постраждала — її госпіталізували.

— Всі до одного вікна вилетіли, — розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» мешканка квартири на 4 поверсі Лідія Гаврилівна. — Всі, до єдиного. І на балконі, навіть двері, які на лоджію ведіть — і ті вилетіли.

Сама ж Лідія Гаврилівна майже не бачить, має проблеми з очима. Живе з сином з інвалідністю. За словами жінки, перед вибухом син тільки встав з ліжка й сідав у крісло, тому його не зачепило. Однак усе ліжко засипало склом.







































Фото: Мирослава Українська