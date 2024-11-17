На Полтавщині скасували аварійні знеструмлення

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 91

Аварійні відключення на Полтавщині скасовані. Відповідна команда була отримана від Укренерго о 10.55.

Нагадаємо, що їх застосували до 1-3 черг з 6.53.

Нагадаємо, що зранку у Кременчуці уламки російської ракети упали між багатоповерхівками. Виникла пожежа, згоріли автівки. Одна жінка постраждала. «Кременчуцький Телеграф» працює на місці події. Очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін заявив, що росіяни били по критичній інфраструктурі.

Також з 6.53 в області застосували графік аварійних знеструмлень. Через масований обстріл РФ знеструмлені залізничні ділянки й частина поїздів курсує із затримкою.

Наслідки атаки ліквідовують і у сусідньому Світловодську.