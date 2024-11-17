На Полтавщині в ДТП постраждав водій електросамоката

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16 листопада близько 16.30 у селі Дзюбівщина Миргородського району сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Миргород-Велика Багачка-Красногорівка. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ-2101 під керуванням 57-річного місцевого жителя зіткнувся з електросамокатом, яким керував 55-річний чоловік.

Внаслідок аварії водій електросамоката отримав травми та був госпіталізований. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури вирішують питання щодо відкриття провадження за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння).

Причини та обставини ДТП розслідує поліція.

Нагадаємо, що у Кременчуцькому районі двоє молодих чоловіків розбились на мотоциклі.