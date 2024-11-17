Понад 100 тисяч порушень ПДР зафіксували камери на Полтавщині з початку року

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 0

Понад 3,2 млн порушень правил дорожнього руху (ПДР) виявили камери автофіксації за 9 місяців 2024 року за даними Департаменту патрульної поліції. Це у 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулоріч, та рекорд за останні 5 років. 99% порушень стосувалися саме перевищення швидкості. Ще понад 2 млн порушень зафіксували поліціянти.

На Полтавщині камери зафіксували 101 375 порушень.

Майже всі порушення, зафіксовані камерами, стосувались перевищення швидкості. Лише в 1% — 16 833 постанови — йшлось про зупинку чи рух на смузі для громадського транспорту.

Найбільшу кількість порушень за місяць було зафіксовано цьогоріч у вересні — 520 247.

Нагадаємо, що у 2024 році на трасі М-22 на Полтаву запрацював комплекс автофіксації порушень ПДР.

Також 6 камер працюють у Кременчуці:

Та 7 — в Полтаві:

Розташування всіх комплексів можна переглянути ТУТ.