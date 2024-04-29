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Увесь рік із ближнім світлом фар: громадянам нагадують про оновлені правила дорожнього руху

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 270 Коментарів: 1

 

Раніше із 1 травня за межами населених пунктів можна було їздити без увімкнених фар

Водіям нагадують, що з увімкненим світлом фар за межами населених пунктів необхідно їздити протягом усього року. Відповідні зміни ухвалили у Кабінеті Міністрів України 20 жовтня 2023 року.

Тепер їхати з увімкненими ближніми (ходовими) вогнями водіям поза містом водіям необхідно незалежно від пори доби та року, тобто постійно.

Таке правило ввімкнених фар є поширеним у країнах Європи. Фахівці стверджують, що це впливає на зменшення кількості аварій на дорогах удень.

Раніше ж в Україні їздити з увімкненими фарами за межами населених пунктів необхідно було із 1 жовтня до 1 травня.

Нагадаємо, у цій же постанові Кабміну також внесли зміни до правил перевезення дітей в автомобілях — діти зростом менш як 150 см мають сидіти у спеціальних дитячих кріслах та бути пристебнутими паском безпеки.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: пдр правила дорожнього руху світло фари
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Коментарі: 1

4 374
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:11

У коаїнах европи ті ходові вогні самі вмикаються. А винас це буде збір коштів з тих хто забув увімкнути


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