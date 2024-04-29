Кременчужанка понад два роки намагається притягнути до відповідальності учасника ДТП, у якій постраждав її син

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася жінка, сина якої збила автівка у грудні 2021 року. Вже понад два роки справу розглядає суд, втім, рішення досі немає. Пані Наталя каже, що справу затягує захисник відповідача, сподіваючись на те, що її закриють за строком давності. З учасниками процесу спілкувалися наші журналісти
28 грудня 2021 року між зупинками Водоканал та Троїцька, по проспекту Свободи на регульованому пішохідному переході водій автомобіля Toyota Camry збив юнака. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла мати потерпілого хлопця. За словами жінки, її син переходив дорогу й на півдорозі до тротуару світлофор перейшов у режим жовтого миготливого сигналу. Водій, який рухався проспектом Свободи не знизивши швидкість збив 18-річного пішохода. За словами пані Наталі, її син отримав перелам черепа.
За словами жінки, винуватець ДТП компенсував родині витрати на лікування та дорогу у Полтаву. Коли ж справа дійшла до суду, її почали затягувати.
За словами жінки, водій продовжує їздити на автомобілі. Нині Наталя хвилюється, що справу закриють за терміном давності, а водій не понесе жодного покарання.
«Кременчуцький Телеграф» зв’язався з водієм автівки. Чоловік підтвердив, що має водійське посвідчення. За його словами, він та його захисник мають законні підстави переносити засідання.
— У Вас є посвідчення водія?
У пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука розповіли, що до рішення суду водій може користуватися водійським посвідченням. Суд розглядає кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нині справу розглядає Автозаводський районний суд міста Кременчук. Суддя Ліна Обревко розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що розгляд справи дійсно неодноразово переносили. Через відсутність захисника відповідача розгляд справи переносили 13 разів.
За словами Ліни Обревко, суд робить усе можливе, аби рішення у справі з’явилося у терміни, встановлені законом.
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