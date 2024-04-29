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Кременчужанка понад два роки намагається притягнути до відповідальності учасника ДТП, у якій постраждав її син

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 022

  

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулася жінка, сина якої збила автівка у грудні 2021 року. Вже понад два роки справу розглядає суд, втім, рішення досі немає. Пані Наталя каже, що справу затягує захисник відповідача, сподіваючись на те, що її закриють за строком давності. З учасниками процесу спілкувалися наші журналісти

28 грудня 2021 року між зупинками Водоканал та Троїцька, по проспекту Свободи на регульованому пішохідному переході водій автомобіля Toyota Camry збив юнака. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла мати потерпілого хлопця. За словами жінки, її син переходив дорогу й на півдорозі до тротуару світлофор перейшов у режим жовтого миготливого сигналу. Водій, який рухався проспектом Свободи не знизивши швидкість збив 18-річного пішохода. За словами пані Наталі, її син отримав перелам черепа.

 

— Я приїхала у лікарню інтенсивного лікування Кременчуцька (колишня третя міська лікарня — ред.), де був мій син. Лікар бачив стан мого сина. Сказав, що син проситься додому, то нехай собі поїде. Я сказала, що він лишається у лікарні. Я наполягла на тому, щоб його відвезли у Полтаву. У Полтаві сину зробили операцію, яка тривала п’ять годин, — розповідає пані Наталя.

За словами жінки, винуватець ДТП компенсував родині витрати на лікування та дорогу у Полтаву. Коли ж справа дійшла до суду, її почали затягувати.

 

— У сина після ДТП головні болі, кожні пів року він лежить у лікарні. Тепер його організм треба підтримувати. Адже був перелам черепа, трепанація, видалення гематоми. Я прагну добитися справедливості, та хоча б якоїсь компенсації. Засідання суду постійно переносять. Минулого засідання не було. Ніби адвокат був на іншому засіданні. Я не знаю, чи надав він докази суду, — говорить Наталя.

За словами жінки, водій продовжує їздити на автомобілі. Нині Наталя хвилюється, що справу закриють за терміном давності, а водій не понесе жодного покарання.

 

— Він продовжує їздити на авто. На передостаннє засідання він не зміг приїхати, бо застряг на кордоні. У нього є «права» та він може виїздити за кордон. Ми мали отримати вирок у 2023 році. 5 травня буде два роки, як було призначене перше засідання. Я хочу мати розуміння, що за нинішній стан мого сина, постійні головні болі та все, що йому довелося пережити, винний понесе законне покарання, — зазначає Наталя.

Позиція водія автомобіля

«Кременчуцький Телеграф» зв’язався з водієм автівки. Чоловік підтвердив, що має водійське посвідчення. За його словами, він та його захисник мають законні підстави переносити засідання.

— Ми не затягуємо розгляд справи. Бо я працюю, не сиджу на місці. Я був у відрядженні. У мене є докази. Йде справа як має йти, — каже відповідач у справі про ДТП.

— У Вас є посвідчення водія?

— Так.

Коментар поліції

У пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука розповіли, що до рішення суду водій може користуватися водійським посвідченням. Суд розглядає кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Що говорять у судді

Нині справу розглядає Автозаводський районний суд міста Кременчук. Суддя Ліна Обревко розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що розгляд справи дійсно неодноразово переносили. Через відсутність захисника відповідача розгляд справи переносили 13 разів.

— Справи призначалися кожного місяця, але з усіх призначених дат, 13 засідань не відбулися через захисника. Три рази через хворобу, решта — через участь адвоката в іншому судовому процесі. Є підтвердження. Є питання по одному свідку, який фізично знаходиться в іншому місті й ніяк не може дати покази, — констатує суддя.

За словами Ліни Обревко, суд робить усе можливе, аби рішення у справі з’явилося у терміни, встановлені законом.

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Автор: Лідія Ярославська
Теги: ДТП потерпілі суд
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