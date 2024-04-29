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В Україні можуть зрости штрафи за порушення правил військового обліку

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 571

 

Які суми штрафів встановлені зараз та як вони можуть змінитися — читайте у матеріалі

В Україні можуть зрости штрафи за порушення правил військового обліку. Ініціатором такого законопроєкту виступив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Документ наразі готується до другого читання у Верховній Раді.

Відповідно до цього, можуть змінитися статті 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які регламентують відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема за те, що не став вчасно на облік). Якщо наразі за таке порушення передбачені штрафи у розімірі від 510 грн до 850 грн, то їх планують збільшити від 17000 грн до 25500 грн.

Раніше передбачалося, що цей законопроєкт мав би набути чинності 18 травня, одночасно із законом про мобілізацію, який Президент України Володимир Зеленський підписав 16 квітня. Проте, як зазаначають аналітики, депутати можуть не встигнути із голосуванням у другому читанні.

Згідно із законопроєктом, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зможуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов’язок, оборону та мобілізаціюбез складання протоколу — виносити постанову про це. Оскаржувати штрафи можна буде у судовому порядку.

Якими ж будуть нові штрафи?

Штраф за порушення правил військового обліку:

  • у мирний час — від 3400 до 5100 грн;
  • у особливий період (у тому числі під час воєнного стану) — від 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Для громадян:

  • у мирний час — від 5100 до 8500 грн.;
  • у особливий період (включаючи воєнний стан) — від 17 000 до 25 500 грн.

Для юридичних осіб:

  • у мирний час — від 17000 до 34000 грн;
  • у особливий період (зокрема, під час воєнного стану) — від 34 000 до 59 500 грн.

Нагадаємо, в Україні замість статусу «обмежено придатний» до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: kadrovik.ua
Теги: військовий облік порушення штрафи
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