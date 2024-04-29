В Україні можуть зрости штрафи за порушення правил військового обліку. Ініціатором такого законопроєкту виступив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Документ наразі готується до другого читання у Верховній Раді.
Відповідно до цього, можуть змінитися статті 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які регламентують відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (зокрема за те, що не став вчасно на облік). Якщо наразі за таке порушення передбачені штрафи у розімірі від 510 грн до 850 грн, то їх планують збільшити від 17000 грн до 25500 грн.
Раніше передбачалося, що цей законопроєкт мав би набути чинності 18 травня, одночасно із законом про мобілізацію, який Президент України Володимир Зеленський підписав 16 квітня. Проте, як зазаначають аналітики, депутати можуть не встигнути із голосуванням у другому читанні.
Згідно із законопроєктом, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зможуть виписувати штрафи за порушення законодавства про військовий обов’язок, оборону та мобілізаціюбез складання протоколу — виносити постанову про це. Оскаржувати штрафи можна буде у судовому порядку.
Штраф за порушення правил військового обліку:
Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Для громадян:
Для юридичних осіб:
Нагадаємо, в Україні замість статусу «обмежено придатний» до військової служби запровадять інші позначення. Чоловіки, які мали такий статус, мають повторно пройти військово-лікарську комісію.
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