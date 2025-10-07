Полтавські правоохоронці викрили депутата ОПЗЖ з Донеччини, який допомагав російським окупантам

Після окупації Волновахи чоловік перейшов на сторону противника, надавав техніку військам РФ і поширював кремлівську пропаганду

Працівники Управління Служби безпеки України у Полтавській області викрили депутата від партії ОПЗЖ однієї з місцевих рад Донеччини, який після окупації регіону співпрацював із російськими військами. Досудове розслідування уже завершилося, а обвинувальний акт скерували до суду, повідомляють у пресслужбі СБУ в Полтавській області.

За даними слідства, до початку повномасштабного вторгнення чоловік входив до керівництва аграрного підприємства у Волновасі. Після захоплення міста він залишився на тимчасово окупованій території та підтримав сторону росіян.

Фігурант зареєстрував підприємство за законами РФ та передав окупантам трали й вантажівки, які російські військові 9-ї мотострілецької бригади та батальйону «Вікінг» використовували для перевезення важкої техніки та будівництва фортифікаційних споруд на сході України.

Крім цього, колишній депутат приєднався до однієї з прокремлівських політичних фракцій, брав участь у псевдовиборах та поширював російську пропаганду у заборонених соціальних мережах, публічно виправдовуючи агресію РФ.

СБУ заочно повідомила чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111-2 — пособництво державі-агресору;

ч. 2 ст. 436-2 — виготовлення та поширення матеріалів, що містять глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію проти України.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Документування протиправної діяльності проводили співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.

