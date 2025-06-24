На Полтавщині судили чоловіка, який під час окупації погодився на співпрацю із росіянами

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 166

На Полтавщині судили жителя Харківської області, який під час окупації погодився на співпрацю із російською владою. Про це стало відомо із вироку Котелевського районного суду від 20 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений у травні 2022 року прийняв пропозицію від окупаційної влади і погодився працювати в органі місцевого самоврядування старостою. Працював чоловік на посаді орієнтовно до початку жовтня 2022 року, коли село деокупували.

На допиті чоловік пояснив, що до роботи на боці росіян його фактично примусили: спочатку йому погрожували місцеві жителі, а за кілька днів приїхали люди у військовій формі із російською символікою. Йому налягли мішок на голову та вивезли з дому, потім почали бити і погрожувати розправою чоловікові та його рідним, якщо він не погодиться на співпрацю. За кілька днів до чоловіка приїхали знову, відвезли його у місцеву комендатуру і поставили перед фактом, що він тепер працюватиме тут на посаді старости.

Також чоловік повідомив, що напередодні деокупації села до нього так само приїздили російській військові й звинувачували у тому, що він відслідковує їхні дії і передає цю інформацію українцям.

За словами обвинуваченого, він намагався усіма силами допомагати жителям села — привозив дрова та харчі Також зазначає: на момент окупації у селі лишалися чоловіки, які воювали проти росіян у часи АТО. Проте він не здав окупантам ані їх, ані їхніх рідних.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності (ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання строком на 7 років ув'язнення та з позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка повязана з наданням публічних послуг строком на 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили колаборанта, який після окупації Харківщини пішов працювати у місцеву поліцію, бо думав, що допомагає знайомим.