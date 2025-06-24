Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, що передбачає закон про ветеранський спорт
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині судили чоловіка, який під час окупації погодився на співпрацю із росіянами

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 166

 

За словами обвинуваченого, представники окупаційної влади погрожували йому та його рідним розправою

На Полтавщині судили жителя Харківської області, який під час окупації погодився на співпрацю із російською владою. Про це стало відомо із вироку Котелевського районного суду від 20 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений у травні 2022 року прийняв пропозицію від окупаційної влади і погодився працювати в органі місцевого самоврядування старостою. Працював чоловік на посаді орієнтовно до початку жовтня 2022 року, коли село деокупували.

На допиті чоловік пояснив, що до роботи на боці росіян його фактично примусили: спочатку йому погрожували місцеві жителі, а за кілька днів приїхали люди у військовій формі із російською символікою. Йому налягли мішок на голову та вивезли з дому, потім почали бити і погрожувати розправою чоловікові та його рідним, якщо він не погодиться на співпрацю. За кілька днів до чоловіка приїхали знову, відвезли його у місцеву комендатуру і поставили перед фактом, що він тепер працюватиме тут на посаді старости. 

Також чоловік повідомив, що напередодні деокупації села до нього так само приїздили російській військові й звинувачували у тому, що він відслідковує їхні дії і передає цю інформацію українцям.

За словами обвинуваченого, він намагався усіма силами допомагати жителям села — привозив дрова та харчі Також зазначає: на момент окупації у селі лишалися чоловіки, які воювали проти росіян у часи АТО. Проте він не здав окупантам ані їх, ані їхніх рідних.

Ознайомившись із матеріалами справи, суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності (ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання строком на 7 років ув'язнення та з позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка повязана з наданням публічних послуг строком на 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині судили колаборанта, який після окупації Харківщини пішов працювати у місцеву поліцію, бо думав, що допомагає знайомим.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду колаборанти окупація Співпраця
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх