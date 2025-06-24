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Укрзалізниця змінила рух деяких приміських поїздів на Полтавщині

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 183

Зміни пов’язані з ремонтними роботами

У Полтавській області тимчасово змінюють рух і розклад кількох поїздів. Про це повідомили на офіційному Telegram-каналі Укрзалізниці про приміські потяги.

Зміни пов’язані з ремонтними роботами.

З 24 по 28 червня тимчасово скасовуються рух потяга № 6575/6576 Берестин — Полтава-Південна — Берестин. 26 червня — рух потяга № 6726/6723 Ромодан — Гоголеве — Ромодан.

Водночас 1 та 3 липня поїзд курсуватиме за маршрутом Ромодан — Милашенкове — Ромодан (замість Ромодан — Гоголеве — Ромодан).

Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінила маршрути двох поїздів для жителів Полтавщини.

  • № 60/59 Одеса — Харків завдяки змінам в маршруті підсилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом і Одесою.
  • № 125/126 Полтава — Мукачево та № 129/130 Кременчук — Мукачево  також змінили свої маршрути та забезпечать мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким, Тернополем.
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Автор: Телеграф
Теги: Укрзалізниця приміський поїзд
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