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«Укрзалізниця» робить маршрути двох поїздів зручнішими для мешканців Полтавщини

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 1

 

Мешканцям Кременчука обіцяють пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким, Тернополем

«Укрзалізниця» обіцяє зробити «зміни до знайомих маршрутів аби зробити подорожі зручнішими для мешканців Полтавщини». Про це сьогодні увечері повідомила пресслужба компанії.

Змінити маршрути руху планують для двох поїздів:

  • № 60/59 Одеса — Харків завдяки змінам в маршруті підсилить сполучення Полтави та Кременчука з Харковом і Одесою.
  • № 125/126 Полтава — Мукачево та № 129/130 Кременчук — Мукачево  також змінили свої маршрути та забезпечать мешканцям Полтави та Кременчука пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким, Тернополем.
— Слідкуйте за оновленнями — попереду ще багато новин! – йдеться у повідомленні.

В додатку «Укрзалізниці» станом на зараз немає можливості придбати квиток з Кременчука до Вінниці, Жмеринки, Хмельницького чи Тернополя. Сподіваємося, що це через технічні причини, пов’язані зі зміною маршруту.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця поїзди графік руху
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