«Укрзалізниця» робить маршрути двох поїздів зручнішими для мешканців Полтавщини

«Укрзалізниця» обіцяє зробити «зміни до знайомих маршрутів аби зробити подорожі зручнішими для мешканців Полтавщини». Про це сьогодні увечері повідомила пресслужба компанії.
Змінити маршрути руху планують для двох поїздів:
В додатку «Укрзалізниці» станом на зараз немає можливості придбати квиток з Кременчука до Вінниці, Жмеринки, Хмельницького чи Тернополя. Сподіваємося, що це через технічні причини, пов’язані зі зміною маршруту.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.