Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 11 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
бул. Українського Відродження, 2, 4
вул. Августина Волошина (пров.), 1-10
вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40
вул. Бакинський (пров.), 5/6-12
вул. Бар’єрний (пров.), 2/5-12
вул. Богдана Хмельницького, 5Г-210/2
вул. Ботанічна, 9, 9А, 9Б, 9В
вул. Братів Тютюнників, 2-27
вул. Вадима Пугачова, 4А-21
вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Володимира Короленка, 3-31/1
вул. Гійома Боплана, 4-92
вул. Гетьмана Сомка (пров.), 2А-51
вул. Градизький (пров.), 4-30
вул. Григоровича-Барського (пр-д), 1-12
вул. Громадянська, 26-55
вул. Дачний (пров.), 1-11
вул. Європейська, 77, 77А, 85
вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
вул. Залізничний (пров.), 2/14-25/24
вул. Затонна, 24
вул. Західний (пров.), 5-14
вул. Зв’язковий (пров.), 2/41-55/15
вул. Зелений (пров.), 2/16-17
вул. Івана Калиновича (пр-д), 21-60
вул. Івана Мазепи, 44
вул. Кагамлицька, 1/18-22/20, 40/23, 42/22
вул. Каховська, 1-47
вул. Квітневий (пров.), 1-10
вул. Кільцева, 3-11
вул. Князя Олега (пров.), 1/6-48/15
вул. Кооперативна, 1-112
вул. Кооперативний (пров.), 4/35-33/5
вул. Липневий (пров.), 6-11
вул. Лугова, 1-52
вул. Луговий (пр-д), 2/25-25
вул. Луговий (пров.), 2/25-37
вул. Межова, 14/20
вул. Миклухо-Маклая (пров.), 1-22
вул. Миколи Пирогова, 3-8/10, 40/5-44/4
вул. Небесної Сотні, 45-56/2
вул. Недогарська, 5/8-24/15
вул. Недогарський (пров.), 3-16
вул. Нескорених, 4-22/9
вул. Нова, 15/14-28
вул. Новокагамлицька, 25-45
вул. Новомежева, 12/20-14А
вул. Олексія Бутовського (пров.), 55-67
вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43
вул. Північний (пров.), 4
вул. Піщана, 3-12/16
вул. Подовжня, 3-17
вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47
вул. Продольна, 3-17
вул. Проєктна, 3-35
вул. Прирічна, 1-10, 32/42-34А
вул. Раїси Кириченко, 3-108
вул. Резервний (пров.), 3-23
вул. Сержанта Мельничука, 78-165/7
вул. Сєрова, 19-46
вул. Сивашський (пров.), 4-21
вул. Сумська, 16, 74-107/14
вул. Тараса Шевченка, 75-83А
вул. Тракторна, 3/1-7/72
вул. Троїцька, 51/42-61/52
вул. Уласа Самчука (пров.), 17-32
вул. Фруктовий (пров.), 3-12/2
вул. Чередницька, 30-79, 116А
вул. Чередницький (пров.), 4
вул. Черниша, 2/17-16А
вул. Ювілейний (пров.), 3-23
вул. Юрія Кондратюка, 2-82
вул. Юрія Липи, 3/3-46
вул. Юрія Руфа, 7-169
вул. Володимира Константиновича (пр.), 7-39
просп. Свободи, 43Ж, 54Г, 73Ж
пр-д Громадянський, 3-19
пр-д Зональний, 2-7
туп. Марка Жмайла, 3-8
туп. Сумський, 9
туп. Спокійний, 1-14
туп. Фруктовий, 3-7.
вул. Богдана Хмельницького, 7, 31А-210/2
вул. Івана Мазепи, 8, 54, 58
вул. Майора Борищака, 31
вул. Небесної Сотні, 51-56/2
вул. Полковника Гегечкорі, 43
вул. Сумська, 3-17
вул. Тараса Шевченка, 72/13-85А
вул. Троїцька, 61/52
вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40
пров. Бакинський, 5/6-8/8
пров. Бар’єрний, 2/5, 6
туп. Сумський, 3,5,7.
вул. Віри Холодної, 33-66А
вул. Енергетиків, 39-71
вул. Євгена Патона, 1-21А
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
пр. Далекий, 1-10.
вул. Горліса-Горського, 3-10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64-121
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
просп. Полтавський, 277-281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
туп. Урожайний, 2
вул. Ярова, 1-7.
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