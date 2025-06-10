Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:31 Переглядів: 127

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 11 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • бул. Українського Відродження, 2, 4

  • вул. Августина Волошина (пров.), 1-10

  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40

  • вул. Бакинський (пров.), 5/6-12

  • вул. Бар’єрний (пров.), 2/5-12

  • вул. Богдана Хмельницького, 5Г-210/2

  • вул. Ботанічна, 9, 9А, 9Б, 9В

  • вул. Братів Тютюнників, 2-27

  • вул. Вадима Пугачова, 4А-21

  • вул. Винахідниці Ющенко, 1/68-11

  • вул. Вітчизняна, 5-20

  • вул. Володимира Короленка, 3-31/1

  • вул. Гійома Боплана, 4-92

  • вул. Гетьмана Сомка (пров.), 2А-51

  • вул. Градизький (пров.), 4-30

  • вул. Григоровича-Барського (пр-д), 1-12

  • вул. Громадянська, 26-55

  • вул. Дачний (пров.), 1-11

  • вул. Європейська, 77, 77А, 85

  • вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2

  • вул. Залізничний (пров.), 2/14-25/24

  • вул. Затонна, 24

  • вул. Західний (пров.), 5-14

  • вул. Зв’язковий (пров.), 2/41-55/15

  • вул. Зелений (пров.), 2/16-17

  • вул. Івана Калиновича (пр-д), 21-60

  • вул. Івана Мазепи, 44

  • вул. Кагамлицька, 1/18-22/20, 40/23, 42/22

  • вул. Каховська, 1-47

  • вул. Квітневий (пров.), 1-10

  • вул. Кільцева, 3-11

  • вул. Князя Олега (пров.), 1/6-48/15

  • вул. Кооперативна, 1-112

  • вул. Кооперативний (пров.), 4/35-33/5

  • вул. Липневий (пров.), 6-11

  • вул. Лугова, 1-52

  • вул. Луговий (пр-д), 2/25-25

  • вул. Луговий (пров.), 2/25-37

  • вул. Межова, 14/20

  • вул. Миклухо-Маклая (пров.), 1-22

  • вул. Миколи Пирогова, 3-8/10, 40/5-44/4

  • вул. Небесної Сотні, 45-56/2

  • вул. Недогарська, 5/8-24/15

  • вул. Недогарський (пров.), 3-16

  • вул. Нескорених, 4-22/9

  • вул. Нова, 15/14-28

  • вул. Новокагамлицька, 25-45

  • вул. Новомежева, 12/20-14А

  • вул. Олексія Бутовського (пров.), 55-67

  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43

  • вул. Північний (пров.), 4

  • вул. Піщана, 3-12/16

  • вул. Подовжня, 3-17

  • вул. Полковника Гегечкорі, 29-54/47

  • вул. Продольна, 3-17

  • вул. Проєктна, 3-35

  • вул. Прирічна, 1-10, 32/42-34А

  • вул. Раїси Кириченко, 3-108

  • вул. Резервний (пров.), 3-23

  • вул. Сержанта Мельничука, 78-165/7

  • вул. Сєрова, 19-46

  • вул. Сивашський (пров.), 4-21

  • вул. Сумська, 16, 74-107/14

  • вул. Тараса Шевченка, 75-83А

  • вул. Тракторна, 3/1-7/72

  • вул. Троїцька, 51/42-61/52

  • вул. Уласа Самчука (пров.), 17-32

  • вул. Фруктовий (пров.), 3-12/2

  • вул. Чередницька, 30-79, 116А

  • вул. Чередницький (пров.), 4

  • вул. Черниша, 2/17-16А

  • вул. Ювілейний (пров.), 3-23

  • вул. Юрія Кондратюка, 2-82

  • вул. Юрія Липи, 3/3-46

  • вул. Юрія Руфа, 7-169

  • вул. Володимира Константиновича (пр.), 7-39

  • просп. Свободи, 43Ж, 54Г, 73Ж

  • пр-д Громадянський, 3-19

  • пр-д Зональний, 2-7

  • туп. Марка Жмайла, 3-8

  • туп. Сумський, 9

  • туп. Спокійний, 1-14

  • туп. Фруктовий, 3-7.

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 7, 31А-210/2

  • вул. Івана Мазепи, 8, 54, 58

  • вул. Майора Борищака, 31

  • вул. Небесної Сотні, 51-56/2

  • вул. Полковника Гегечкорі, 43

  • вул. Сумська, 3-17

  • вул. Тараса Шевченка, 72/13-85А

  • вул. Троїцька, 61/52

  • вул. Архітектора Сергеєва, 3-49/40

  • пров. Бакинський, 5/6-8/8

  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6

  • туп. Сумський, 3,5,7.

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Віри Холодної, 33-66А

  • вул. Енергетиків, 39-71

  • вул. Євгена Патона, 1-21А

  • пров. Кузьми Скрябіна, 2Г-17

  • пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б

  • пр. Далекий, 1-10.

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліса-Горського, 3-10

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-186

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • просп. Полтавський, 277-281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Ярова, 1-7.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
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