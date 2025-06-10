Серед звільнених сьогодні з російського полону українських військових є бійці з Полтавщина

Остаточні цифри звільнених сьогодні з російського полону важкопоранених та тяжкохворих військових будуть оприлюднені після його завершення. Проте, стало відомо, що серед них попередньо є військовослужбовці з Полтавщини. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Володимир Когут пообіцяв, що звільненні військовополонені отримають усе необхідне для швидкого одужання та реабілітації.
Нещодавно ми повідомляли, що сьогодні Україна та Росія провели обмін важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими.
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