Серед звільнених сьогодні з російського полону українських військових є бійці з Полтавщина

Вчора, 19:59 Переглядів: 208

Остаточні цифри звільнених сьогодні з російського полону важкопоранених та тяжкохворих військових будуть оприлюднені після його завершення. Проте, стало відомо, що серед них попередньо є військовослужбовці з Полтавщини. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

— Сьогодні відбувся перший етап повернення з російського полону поранених та важкопоранених українських захисників. Попередньо серед звільнених є наші земляки. Медзаклади та реабілітаційні центри Полтавщини готові прийняти наших воїнів та надати усю необхідну медичну допомогу, — написав він у своєму телеграм-каналі.

Володимир Когут пообіцяв, що звільненні військовополонені отримають усе необхідне для швидкого одужання та реабілітації.

— Вони мужньо захищали нашу країну й тепер отримають усе необхідне для швидкого одужання та реабілітації. Вітаємо на рідній землі. Вдячні всім, хто допомагає в цьому важливому процесі. Разом продовжуємо боротися за повернення кожного нашого Героя, - резюмував він.

Нещодавно ми повідомляли, що сьогодні Україна та Росія провели обмін важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими.