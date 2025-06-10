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Серед звільнених сьогодні з російського полону українських військових є бійці з Полтавщина

Вчора, 19:59 Переглядів: 208

 

Звільненні військовополонені отримають усе необхідне для швидкого одужання та реабілітації

Остаточні цифри звільнених сьогодні з російського полону важкопоранених та тяжкохворих військових будуть оприлюднені після його завершення. Проте, стало відомо, що серед них попередньо є військовослужбовці з Полтавщини. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

— Сьогодні відбувся перший етап повернення з російського полону поранених та важкопоранених українських захисників. Попередньо серед звільнених є наші земляки. Медзаклади та реабілітаційні центри Полтавщини готові прийняти наших воїнів та надати усю необхідну медичну допомогу, — написав він у своєму телеграм-каналі.

Володимир Когут пообіцяв, що звільненні військовополонені отримають усе необхідне для швидкого одужання та реабілітації.

— Вони мужньо захищали нашу країну й тепер отримають усе необхідне для швидкого одужання та реабілітації. Вітаємо на рідній землі. Вдячні всім, хто допомагає в цьому важливому процесі. Разом продовжуємо боротися за повернення кожного нашого Героя, - резюмував він.

Нещодавно ми повідомляли, що сьогодні Україна та Росія провели обмін важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: військовополонені обмін полоненими Полтавщина Полтавська ОВА
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