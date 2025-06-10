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Сьогодні Україна та Росія провели обмін важкопораненими та тяжкохворими полоненими

Сьогодні, 18:37 Переглядів: 269

 

Це перший етап обміну важкопораненими та тяжкохворими полоненими, остаточні цифри звільнених українців будуть оприлюднені після його завершення

У вівторок, 10 червня, відбувся перший етап обміну важкопораненими та тяжкохворими військовополоненими між Україною та Росією, про який сторони домовились під час перемовин у Стамбулі 2 червня. Усі звільнені сьогодні полонені потребують негайної медичної допомоги. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

— Вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту. Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає, - повідомив Зеленський.


 У Координаційному штабі повідомили, що серед звільнених оборонців — військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

— Серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Крім представників солдатського та сержантського складу вдалося звільнити й офіцерів, — повідомили у штабі.

Зазначається, що звільнені сьогодні українські воїни мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз.

— Повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень та направлені на подальше лікування і медичну реабілітацію. Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі, — йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, про обмін важкохворих та поранених військовополонених, а також бранців віком до 25 років, Росія й Україна домовилися під час другого раунду перемовин у Стамбулі 2 червня. Зокрема, сторони погодили обміняти полонених бійців, які мають важкі поранення та хвороби, а також молодих військовослужбовців (18-25 років) за формулою «всіх на всіх». Після цього Україна та Росія також проведуть обмін загиблими військовими.

У понеділок, 9 червня, Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цього обміну до України повернулися військовослужбовці віком до 25 років.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Zelenskiy / Official
Теги: обмін полоненими військовополонені поранені
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