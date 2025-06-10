Полеглого бійця із Горішніх Плавнів відзначили орденом «За мужність» ІІІ ступеня

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Полеглого військовослужбовця із Горішніх Плавнів, молодшого сержанта Олега Невмержицького відзначили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Відповідний указ учора, 9 червня, підписав Президент України Володимир Зеленський.

Народився чоловік 10 липня 1983 року у селі Старий Хутір на Глобинщині. Навчався у Глобинській загальноосвітній школі № 5, а далі здобув освіту електромонтера та водія автомобіля у Красногорівському професійно-технічному училищі № 49. Упродовж 2003-2004 років проходив строкову службу у лавах Збройних сил України. Після цього працював за фахом на підприємствах Кременчука та Горішніх Плавнів.

На військову службу Олега мобілізували 20 листопада 2024 року. Життя захисника обірвалося 20 квітня 2025 року — військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання по захисту України.

Нагороду захисникові посмертно присвоїли за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час виконання бойових завдань у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці передали посмертні нагороди бійцям штурмової бригади Нацполіції «Лють».