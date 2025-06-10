У Зінькові судили чоловіка за виготовлення, зберігання та продаж наркотиків — прокуратура

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Під час обшуків у нього знайшли близько 66 грамів канабісу

У Зінькові судили місцевого жителя, який виготовляв, зберігав і продавав наркотики. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, у період іспитового строку 42-річний обвинувачений виготовив, зберігав та продавав у себе вдома обмежені в обігу наркотичні речовини — канабіс та екстракт канабісу.

Під час обшуків вдома у чоловіка знайшли близько 66 грамів наркотиків.

Суд призначив обвинуваченому покарання строком на 6 років із конфіскацією всього майна. Але оскільки чоловік на момент скоєння злочину мав не відбути попереднє покарання, її поєднали з цією. Таким чином його ув'язнили на 6 років та 2 місяці.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині жінці повідомили про підозру у вирощуванні конопель та зберіганні канабісу.